HOLANĐANIN POKOPAO FIFU: Smešno je što se Svetsko prvenstvo održava u Kataru

Domaćinstvo Katara jedno je od najkontraverznijih u istoriji Fifa.

"Smešno je što ćemo igrati u Kataru. Fifa kaže da je to zbog razvoja fudbala u toj zemlji. I kako radite na razvoju? Tako što ćete organizovati turnir tamo? To je glupost. Ali nema veze. Reč je o novcu, komercijalnim interesima. To je ono što je važno za Fifa", izjavio je Van Gal.

Glasanje kojim je Katar dobio domaćinstvo Svetskog prvenstva 2022. praćeno je brojnim optužbama za korupciju, ali je Fifa to demantovala.

Katar je, takodje, bio na meti brojnih agencija za ljudska prava zbog uslova rada zaposlenih na izgradnji objekata.

"Zašto mislite da nisam u komisijama Fifa sa svojom stručnošću? Zato što sam se uvek protivio ovakvoj organizaciji. Nije u redu", dodao je Van Gal.

Beta