NEMANJA STEVANOVIĆ PRODUŽIO UGOVOR I PORUČIO: Želim da karijeru završim u Partizanu

Partizan ima tri sjajna golmana od kojih je svaki dao veliki doprinos crno-beloj porodici. Jedan od njih, koji je već šest godina u klubu i ujedno je i osvojio duplu krunu u sezoni 2016/2017 godine je Nemanja Stevanović.

Nemanja je svoju vernost crno-belima danas još jednom podvukao produžetkom saradnje na još dve godine!

"Šta reći pored toga da sam veoma srećan i počastvovan što treći put produžavam ugovor sa Partizanom. Na kraju isteka novog ugovora bice mi to osam godina u Partizanu. Nadam se da ću i posle toga igrati u crno-belom timu i da ću karijeru završiti u Partizanu."

Kad god se pomene titula, kaže se da si ti od onih koji zna i kako se i brani i napada! Osvojio si i duplu krunu i mnogo puta spasio našu mrežu!

"To su osećaji koji ostaju za ceo život i kojih se uvek rado setite. Ne postoji ništa lepše nego uzeti titulu sa Partizanom. Ni tad,kao ni sad, nema mnogo prostora za razmišljanje. Prosto, izađete na teren i jedino što znate je da mora da pobedite svaku utakmicu! To vam je put do cilja, titule!"

Partizan je ostvario istorijski uspeh ulaskom u 1/8 finala UEFA Lige konferencije, a najvažnije je da je konkurentan u borbi za titulu! Možeš li da uporediš te dve sezone?

"Te godine, kad smo uzeli titulu, bili smo malo rasterećeniji, nismo igrali Evropu i mogli smo sav fokus da usmerimo na prvenstvo. Ove godine, Evropa nam je uzela mnogo energije i emocija, ali i pored toga pokazujemo zajedništvo kao i tada. I te godine je bila borba do poslednjeg kola, tako se očekuje i ove. Siguran sam da ćemo ponovo izaći kao pobednici i da ćemo uz pomoć publike uspeti u maju da podignemo pehar."

Rekla bih da si od onih golmana koji obožava pritisak?

"U Partizanu je svaki dan pritisak. Zbog toga Partizan i jeste to što jeste. Lično, volim da igram pod pritiskom, volim izazove, ciljeve. Za mene je to inspiracija više!"

Šta bi izdvojio kao svoju najveću vrlinu, kao golmana? Dosta pričas sa igračima tokom utakmica.

"Volim da pričam, da komandujem. Kao golman, mogu da vidim ceo teren i mislim da pričom mogu da olakšam i saigračima, da ih upozorim na situacije koje ne mogu da vide i da bolje odigraju. A i sebi, jer tako držim veću koncentraciju."

Koje utakmice su ti budile najviše adrenalina i zašto?

"Derbi je utakmica iznad svake utakmice. Ne može niti jedna utakmica da se meri sa tom. Ali, da bi u što boljem raspoloženju i poziciji stigli na derbi, vama svaka utakmica život znači. Tako da u Partizanu, kad uvek idete na pobedu, ne smete ni jednu utakmicu izdvajati ili shvatiti olako."

Iako si šest godina u Partizanu, evropski debi si imao u Sočiju?

"Lepo je stvarno, osećaj je neverovatan! Kad vidite onakve uslove, osećate se kao igrač. Pun stadion, teren perfektan. Nije vam teško na takvim utakmicama da nađete inspiraciju. Treba samo da izađete na teren, pokažete se u najboljem svetlu i da uživate."

Kada golman primi gol, njemu je najteže. Da li te pogađaju negativni komentari, mada bih rekla da te navijači vole?

"Imam odličnu komunikaciju sa navijačima. Prepoznali su da sam u svakom trenutku uz klub, da dajem svoj maksimum, i kad branim i kad sam na klupi. Kad primim gol, svi smo primili, ne shvatam to kao da sam sam primio gol. Takođe, kad ga ne primim, uvek prvo pohvalim napadače pa poslednjeg sebe. Od njih kreće odbrana, kod mene se završava. Komentari me ne pogađaju stvarno. Dovoljno sam iskusan da ih ne čitam. Posle utakmice popričam sa Jovšom, Ivicom Kraljem, Milanom Ševom. Njihovi komentari mi znače, bili oni dobri ili ne. Uvek mi znači da čujem mišljenje od njih ili od ljudi koji su nešto postigli u fudbalu."

Nova tri boda smo osvojili u Surdulici, borba za titulu se nastavlja!

"Pobedili smo, pokazali smo karakter i da smo spremni za titulu! Gubili smo, igrali na jako lošem terenu, rekao bih sramotnom. Na takvim terenima se ni opštinska liga ne igra! I na kraju, uspeli da pobedimo jako dobru ekipu Surdulice. Pobeda nam i te kako znači, iz više razloga. Trka se nastavlja, spremni smo za nju!"

Da li bi voleo da braniš na derbiju?

"Naravno da bih voleo, je želja svakog igrača. Kao dete, sanjaš da igraš na derbiju, ne sanjaš da igraš u Realu. Jednom sam branio, drugi put ušao. Oba puta smo pobedili 1:0. Nadam se da ćemo sledeći derbi dobiti i biti korak bliže tituli!"

Kurir sport