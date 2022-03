NAPREDAK IMA NOVOG TRENERA: Kiza Milinković preuzeo tim iz Kruševca!

Posle poraza od Voždovca u Kruševcu (1:3) Uprava Napretka je zavela šok terapiju. Smenjen je Ivan Stefanović sa kormila Stručnog štaba, a za novog trenera postavljen je Zoran Milinković, dokazani fudbalski stručnjak u Super ligi Srbije, koji je sa Partizanom osvojio titulu prvaka, sa Spartakom izborio četvrto mesto, a Kolubaru uveo u srpsku elitu.

Na današnjoj konferenciji za novinare na novog kormilara Čarapanskog crveno belog broda predstravljen je Zoran Milinković.

-U jesenjem delu sezone osvojili smo 30 bodova, u prvih sedam prolećnih kola samo četiri, iako smo zimus angažovali sedam novih igrača, na čelu sa iskusnim napadačem Alenom Melunovićem, koji je u prošlom prvenstvu bio naš najbolji strelac. Imamo 32 igrača u profesionalnom pogonu, od toga desetoricu iz Kruševca, što odavno nije bio slučaj. Iako nije krenulo kako smo želeli i očekivali, podržali smo nedavno trenera Stefanovića i ekipu, ali poraz od Voždovca doveo nas je u situaciju da strepimo po pitanju plej – ofa i morali smo da reagujemo. Epilog – naš novi šef stručnog štaba je Zoran Milinković, koga ne treba posebno predstavljati, izjavio je direktor Vladimir Arsić.

Novi strateg Napretka je iskusni stručnjak koji je sa Partizanom osvojio titulu šampiona u prvenstvu 2014/15. Vodio je brojne domaće klubove, među njima i Spartak, sa kojim je bio četvrti u sezoni 2010/11, nakon čega je preuzeo Vojvodinu. Kolubaru je u prethodnom prvenstvu uveo u Super ligu, što je najveći uspeh ovog kluba sa tradicijom dužom od sto godina. U inostranstvu je radio u Arisu iz Soluna, kiparskom Anortozisu, banjalučkom Borcu, Al Džahri iz Kuvajta…

- Čast mi je da radim u klubu svete i bogate istorije. Aktuelni trenutak nalaže da se konsolidujemo i uzmemo dovoljno bodova da se plasiramo u plej – of. To je naš kratkoročni cilj, a verujem da će se u međuvremenu iskristalisati i dugoročni ciljevi i da ćemo u doigravanju igrati sa najboljim srpskim klubovima, a potom učestvovati u realizaciji novih uspeha na zadovoljstvo svih koji vole Napredak. Zahvaljujem se prethodnim kolegama Stefanoviću i Đuričiću, jer sam ubeđen da su na krajnje profesionalan način radili, ali su razne okolnosti uticale na razvoj događaja, a kako život ide dalje, na kraju svi, pored zasluga, moramo prihvatiti svoj deo odgovornosti. Poznajem veći broj igrača, sa nekima sam i sarađivao i nema razloga da u predstojem periodu ne pronađemo najbolja rešenja i povratimo stečeni imidž. Svi želimo da uživamo u utakmicama u doigravanju, u plej – ofu, a ne da strepimo za opstanak. Verujem da ova ekipa to može. Moji saradnici i ja, zajedno sa igračima, učinićemo sve da budemo ponos grada. Rukovodstvu kluba želim da se zahvalim na ukazanom poverenju, sa velikom verom da ću ga opravdati. Moj prvi saradnik je Alen Tupajić, sin Milijana Tupajića, koji je svojevremeno ispisivao Napretkovu istoriju plasmanom u Kup UEFA, istakao je Zoran Milinković na svom predstavljanju na stadionu Mladost u Kruševcu.

Generalna sekretarka Kluba Valentina Vasić izrazila je uverenje da će Milinković, pored prvog tima, veliku pažnju posvetiti i Napretkovim mlađim kategorijama:

-Pre dve godine smo izvršili kompletnu rekonstrukciju Omladinske škole i danas u mlađim selekcijama imamo oko 200 igrača. Omladinci su prvi u Ligi RIS, kadeti se takmiče u Kvalitetnoj ligi Srbije, a u najvišem rangu za svoj uzrast su i pioniri i petlići. Mališani iz školice su po prvi put, posle dugo vremena, učestvovali u Mini – maksi ligi. Svi oni su neiscrapan izvor, nadamo se, budućih prvotimaca. U proteklom periodu smo otvorili Fan šop, na radost navijača. Ono što me posebno raduje je formiranje odličnog marketing tima, koji beleži fantastične rezultate, a treba istaći da je naš sajt jedan od najpraćenijih sajtova u Super ligi, izjavila je gospođa Vasić.

U poslednje dve godine Uprava Napretka je ostvarila značajne rezultate na uređenju infrastrukture Kluba i danas je stadion Mladost rekonstruisan i modernizovan i jedan je od najlepših u Srbiji.

-Pre godinu i po dana, kada je korona počela, što se poklopilo sa ostavkom bivšeg predsednika, Napredak oko šest meseci nije imao Upravu i dok se privremeno rukovodstvo nije „osvestilo“, s obzirom da ni Radna zajednica nije funkcionisala na pravi način, mi smo posle 11 kola imali samo šest bodova. U tom trenutku je postavljen nov UO, sa novim trenerom i pojačanjima u igračkom kadru uspeli smo da opstanemo. Ova takmičarska godina je krenula dobro, novi trener i ekipa kojoj je sve pruženo, što smo mogli i što nisu mogli, iza čega stoji jedan enormni rad. Preuzeli smo odgovornost i da odstranimo iz kluba sve za koje smo smatrali da unose negativnu energiju i ne rade u interesu kluba. Gde smo danas!? Imamo skoro sređen stadion, pa je svaka gostujuća ekipa imperisionirana onim što vidi, celokupnom infrastrukturom. Upornim radom i konstantnim apelima, uspeli smo da uključimo veći broj ljudi u klub, jer ne može da ga vodi jedan čovek, ili nekoliko njih. Zbog toga smo imali dobre rezultate, ali tek ih i očekujemo. Primarni cilj danas nam je plej – of. I pored loše serije u prolećnoj sezoni, sve bi bilo zaboravljeno da smo pobedili Voždovac, izgubili smo i dali direktnom rivalu tri boda. Očekuju nas još dve utakmice, pre doigravanja i ukoliko uspemo da pobedimo u tim susretima, sigurni smo u plej – ofu. Nije to nemoguća misija, zbog toga smo i angažovali novog trenera. Niko ne može, naravno, da garantuje pobede, ali ukoliko u tome ne uspemo i ne zaslužujemo plasman među osam najboljih. Sa 40 bodova smo sigurni, a potom u plej – ofu možemo da razmišljamo i o Evropi, ali da prvo uspešno završimo preliminarni deo prvenstva, zaključio je predsednik Napreetka Miloš Nenezić.

Kurir sport/ Ž. Milenković