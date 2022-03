DAJTE NAM HRVATE NA ŽREBU! Evo zbog čega SRBIJA NAVIJA da dobijemo komšije u grupi na Mundijalu!

Ako bi za rivale dobile komšije to bi nam donelo poprilično velike šanse da dobijemo malo slabijeg rivala iz prvog šešira

Žreb za Mundijal u Kataru biće održan 1. aprila u Dohi! Euforija raste, a narednih dana biće poznati svi učesnici. Međutim, već se manje-više zna ko će u kom šeširu da bude, pa je moguće odraditi projekciju žreba.

Srbija će gotovo izvesno da bude u trećem šeširu. To znači da za rivale neće moći da dobijemo Šveđane, Senegalce, Velšane, Irance, Peruance, Japance i Marokance. Čini se da su to sve reprezentacije koje su slabije od "orlova", pa i nije baš dobro što smo u ovoj grupi. To je sve posledica slabog plasmana na FIFA rang listi gde je Srbija tek na 25. mestu.

Šeširi jedan i dva puni su jakih reprezentacija. Uz domaćina koji je svima napoželjniji rival. Pre svega dominiraju selekcije iz Evrope, ali i nekoliko kvalitetnih timova sa američkog kontinenta.

foto: Starsport

Ako dobijemo za rivala iz drugog šešira selekciju Hrvatske, to automatski znači da iz prvog šešira možemo da se ukrstimo sa jednom od ove tri reprezentacije: Brazil, Argentina i Katar. Potpuno je jasno da su domaćini najbolja opcija, ali i Argentina je selekcija s kojom ne bi bilo loše da se ukrstimo. Što se Brazila tiče, dosta nam je bilo što su nam "upali" na Mondijalu u Rusiji, tako da bi ih sada valjalo zaobići.

foto: Profimedia

Loše bi bilo da se namerimo na Urugvaj iz drugog šešira, jer bi nas to odveo na evropljane iz prvog. Takođe, za izbegavanje je svakako i Nemačka. Prvi šešir - osim Katara, tu su sve velesile.

PROJEKCIJA ŽREBA Prvi šešir: Belgija, Brazil, Francuska, Argentina, Engleska, Španija, Italija/Portugalija, Katar Drugi šešir: Danska, Holandija, Nemačka, Meksiko, SAD, Švajcarska, Hrvatska, Urugvaj Treći šešir: Švedska, Senegal, Vels, Iran, Peru, Japan, Maroko, Srbija Četvrti šešir: Južna Koreja, Nigerija/Gana, Kanada, Tunis/Mali, Alžir/Kamerun, Ekvador, Saudijska Arabija, Panama/Novi Zeland

OVO NE NIKAKO Brazil Nemačka Srbija Nigerija PO MERI Argentina Hrvatska Srbija S. Arabija TOP OPCIJA Katar SAD Srbija N. Zeland

Kurir sport

