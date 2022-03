NE MOŽE DA ZABORAVI ONU NOĆ U LISABONU! Selektor Portugala neprestano misli o PIKSIJEVOJ SRBIJI, evo šta je sada rekao o Orlovima

Portugal je u Lisabonu 14. novembra 2021. godine igrao za bod koji bi garantovao odlazak u Katar, ali protivnik je te noći bio dominantan i zasluženo je pobedio i srušio snove više od 60.000 navijača na stadionu Da Luž.

Srbija je pogotkom Aleksandra Mitrovića u 90. minutu obezbedila zasluženu pobedu i vizu za Mundijal, a Portugal je porazom poslat u baraž.

Santoš se dan uoči utakmice protiv Turske još jednom setio meča protiv Srbije.

- U odlučujući mečevima, izuzev tog duela sa Srbijom, smo bili veoma dobri i odradili smo posao. Da, Srbi su imali svoje zasluge za prolaz, ali bih rekao da smo mi imali previše nedostataka. Da smo igrali dobro u tom duelu ispunili bismo cilj. Šta je tu je, to je sada prošlost, hoćemo na Mundijal i moramo da ostavimo sve drugo po strani - rekao je Santoš.

foto: EPA

On je govorio i o njegovom statusu na klupi Portugala i da li bi on mogao da bude poljuljan u slučaju neuspeha u baražu.

- To nije pitanje za ovaj trenutak. Razumem zašto me to pitate, ali sam koncentrisan samo na sledeći meč. Svi smo motivisani, znamo zašto smo ovde i šta je naša odgovornost. Moramo da pobedimo da bismo bili na Svetskom prvenstvu - zaključio je Fernando Santoš.

Ukoliko pobede protiv Turske, Portugalci će najverovatnije imati znatno teži zadatak, jer bi protivnik u odlučujućoj utakmici trebalo da bude Italija koja prethodno treba da pobedi reprezentaciju Severne Makedonije.

Kurir sport