STANKOVIĆ OPREZAN PRED GOSTOVANJE U NIŠU: Teren će biti problem, ali ZVEZDA ne trpi izgovore

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 16.15 časova gostuju ekipi Radničkog iz Niša u okviru 29. kola Superlige Srbije. Šef stručnog štaba Dejan Stanković izneo je očekivanja pred predstojeći duel u domaćem šampionatu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- U kupu protiv Radničkog smo promašili dosta šansi, što je dovelo utakmicu do penala. Prošli smo dalje što je bio prvobitan cilj. Igrali smo dve utakmice protiv Radničkog na Marakani, jedna je završena sa 1:0, druga 0:0. Gledajući statistički mislim da su te dve utakmice bile dominantne sa naše strane i da smo dosta promašivali. Očekujem dosta tešku utakmicu, Radnički se pokazao da su na svom terenu trvd i jak protivnik. Imaju mali broj primljenih golova u poslednje vreme, stabilizovali su se i očekuje nas težak meč. Svesni smo da je za nas svaki meč težak. Kada smo pričali o drugom delu takmičenja znali smo da moramo da pobedimo sve utakmice. Nećemo odustati od te ideje ni u Nišu, koliko god to izgledalo teško - rekao je Stanković.

Gostovanje na “Čairu” je tradicionalno teško za sve ekipe koje se takmiče u elitnom rangu srpskog fudbala.

- Nema specijalne taktike za takve uslove. Žao mi je što dosta terena u Srbiji teško za igranje, ali kako je nama tako je i njima. Gledaćemo da se što pre adaptiramo, kao što je to bilo u Milanovcu gde je bio težak teren i meč posle Glazgova, sigurno da nam to nije išlo na ruku. Tu smo potrošili dosta vremena da se adaptiramo na protivnika i teren, ovde ćemo gledati da to bude što brže i bolje. Kako je njima, tako je i nama. Nećemo izgovore tražiti u terenu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osvrnuo se šef stručnog štaba na zdravstveni bilten posle reprezentativne pauze.

- Svi su na okupu i broju, osim Pićinija. On će se priključiti trenažnom procesu u narednih par dana tako da ćemo i njega imati spremnog uskoro. Borjan se vratio danas zbog reprezentativnih obaveza, tako da ćemo videti kako se oseća, ali njemu to nije strano da se posle reprezentacije vrati na gol. Videćemo da li je previše umoran ili ne. Svi ostali su trenirali i zdravi su, izvešćemo najjači sastav koji imamo - tvrdi Stanković.

Kurir sport