OVO IMA SAMO U SRBIJI! KOGA BRIGA ZA REGULARNOST! Utakmice koje odlučuju o plej-ofu i plej-autu igraju se u različitim terminima!

Termini utakmica poslednjeg kola regularnog dela Superlige najavljuju buru u srpskom fudbalu.

Prosto je neverovatno da utakmice koje odlučuju o direktnim putnicima za plej-of i plej-aut neće biti igrane u isto vreme. Onda neka se ne čude u FSS, ako sledeće nedelje u medijima izađu naslovu tipa - lakrdija, smejurija, sramota...

I ne samo da je problem satnica, već i dani odigravanja. Zvuči neverovatno, ali istinito, što odmah navodi pitanje, da li je prvenstvo regularno. Izgleda je FK Crvena zvezda s razlogom uputio pre tri dana dopis na adresu FS Srbije, sa pitanjem zašto nije radio VAR na utakmici Partizana i TSC, odnosno da li je klub iz Bačke Topole oštećen za penal.

Čini se da zbog tehničkih nemogućnosti da VAR u isto vreme prati sve utakmice poslednjeg kola dolazi do problema u Superligi. Evo, najplastičnijeg primera koji može da dovede do salve saopštenja, uvreda i negativne energije pred poslednji deo šampionata koji će odlučivati o titulu, mestima u evropskim takmičenjina i ispadanju.

Tiče se klubova Kolubare i Napretka. I jedni i drugi se nadaju plasmanu među osam najboljih ekipa, što samo po sebi donosi ozbiljne privilegije. Od igranja sa najboljima, obezbeđivanja opstanka, do zarade od prodaje karata i mogućnosti da se eventualno stigne do Evrope, a samim tim i do ne malog finansijskog kolača od UEFA.

Kolubara i Napredak imaju isti broj bodova - 34. Lazarevčani utakmicu poslednjeg kola regularnog dela Superlige igraju u subotu od 16.00 časova protiv Spartaka u Subotici, dok Kruševljani u ponedeljak od 18.30 sati, neverovatno, zar ne, na svom stadionu dočekuju Metalac iz Gornjeg Milanovca.

Plasmanu u gornji deo tabele u slučaju da Kolubara i Napredak odigraju nerešeno nadaju se Mladost i Radnik. Lučanci i Surduličani imaju po 33 boda. Mladost u subotu od 18.30 sati dočekuje niški Radnički, dok Radnik u Surdulici u ponedeljak igra protiv Novog Pazara od 18.30 časova.

S obzirom na termine i satnicu, reakcija će sigurno biti. Daj Bože da samo radi VAR, ako bude spornih situacija.

