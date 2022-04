ZVEZDA IMA 11 NOVIH PROFESIONALACA: Klub dao ugovore najtalentovanijim klincima (VIDEO)

Još jedan veliki dan za Crvenu zvezdu, s obzirom na to da je profesionalne ugovore sa klubom potpisalo 11 talentovanih dečaka koji stasavaju u Omladinskoj školi i koji će u doglednoj budućnosti, imati reč u seniorskom timu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

To su: Andrija Stožinić (2004, desni bek, mlađi omladinci Crvena zvezda), Ivan Lainović (2005, golman, kadeti Grafičar), Uroš Ilić (2006, levi bek, mlađi kadeti Crvena zvezda), Ognjen Milošević (2006, prednji vezni, mlađi kadeti Crvena zvezda), Veljko Simović (2006, desni bek, mlađi kadeti Grafičara), Mateja Ostojić (2007, desni bek, mlađi kadeti Crvena zvezda), Vuk Roganović (2007, štoper, mlađi kadeti Crvena zvezda), Davorin Tošić (2007, napadač, mlađi kadeti Crvena zvezda), Igor Bubanja (2007, štoper, pioniri Crvena zvezda), Petar Manojlović (2007, defanzivni vezni, pioniri Crvena zvezda), Strahinja Stojković (2007, krilni napadač, pioniri Crvena zvezda).

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prvi se novim profesionalcima obratio predsednik kluba Svetozar Mijailović i čestitao im na tome, te najavio da je ovo samo prvi korak do seniorskog tima Crvene zvezde.

- Ovo je svečani događaj za sve mladiće koji potpisuju ugovore, njihove roditelje, braću, sestre, ali i svima nama iz kluba. Potpis profesionalnog ugovora je izraz dosadašnjeg rada dece koja su u našoj Omladinskoj školi pokazali kvalitet koji ih je preporučio za to. Oni moraju da budu svesni da potpisuju ugovor sa klubom koji ima izuzetno uspešnu tradiciju u afirmisanju mladih fudbalera i ovo je samo prvi korak ka uspesima koji ih čekaju. Dečaci treba da razumeju da je pred njima izuzetno težak, naporan i odgovoran rad da bi došli do cilja koji su sebi postavili, a sigurni smo da to ne bi uspeli bez podrške roditelja. Takođe, tu je i rad svih ljudi u našoj Omladinskoj školi koji su posvećeni poslu da bi deca uspela i napravila karijeru. Za sve koji danas potpisuju ugovore je važno da nastave da rade, jer igranje fudbala nije lak posao, u šta su se već uverili do sad, ali ako budu sticali znanje i pokazali posvećenost, verujem da će uspeti kao mnogi koji su prošli takav put. Takođe, tu je i lično obrazovanje, jer fudbal ima mnogo izazova. Može da pruži mnogo, ali lično obrazovanje je bitno, pogotovo kada se završi karijera. Želim im da potpišu još mnogo ugovora i imaju uspešne karijere - rekao je Mijailović.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Biserima je na parafu čestitao i direktor Omladinske škole Dragan Mladenović istakavši da će podrška roditelja biti od velikog značaja .

- Čestitam igračima koji su dobili privilegiju da potpišu profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, kao i roditeljima jer su podigli takvu decu. Ono što svi moraju da shvate je da je ovo samo deo puta koji je trnovit i ima dosta krivina, a od igrača očekujemo da nastave da budu posvećeni i da se zalažu. Poruka za roditelje je da se posvete deci u smislu obarzovanja, zajedno sa ljudima iz Omladinske škole. Škola je najbitnija, kao i edukacija i obrazovanje koje ih čeka van fudbala. Jer, fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu, baš to - sporedna. Pre svega moraju da postanu kvalitetni i školovani ljudi, da imaju stav u životu, kao i da znaju šta je dobro, šta je loše. Mi smo tu da pomognemo i kao klub ulažemo da se edukuju na pravi način. Ipak, mi smo samo dva sata sa tom decom, a roditelji svo ostalo vreme i zbog toga im je neophodna podrška kod kuće. Pred njima je lep put i polazna tačka do onoga što se nadam da će većina momaka ostvariti - zaključio je Mladenović.

Kurir sport