ZNAMO KAKO ZVEZDINI MEDIJI SPINUJU: Kapiten Partizana posle derbija opleo po novinarima! Izjava koja će izazvati ŽESTOKU BURU

Parizan nije uspeo da savlada Zvezdu i preuzme lidersku poziciju na tabeli. Meč je završen bez golova i crveno-beli su tako sačuvali dva boda prednosti i nalaze se u sjajnoj poziciji da odbrane šampionsku titulu.

Zdjelaru se ne dopada što se u javnosti stvara utisak da je Zvezda praktično ovim remijem osvojila titulu, iako je do kraja ostalo još pet utakmica, a crveno-beli imaju svega dva boda prednosti.

"Svi znamo kako njihovi Zvezdini mediji to komentarišu i spinuju. Kada smo bili na plus pet oni su se ponašali kao da je sve okej, a kada je obrnuto o nama pišu sve i svašta. Navikao sam na to da je medijska priča na njihovoj strani i nemam problem sa tim. Imam karakter, borim se i daću sve od sebe da na kraju uzmemo titulu", poručio je Zdjelar.

foto: Printscreen

Kapiten crno-belih ističe da je njegov tim u 167. derbio bio bolji rival na terenu.

"Ostaje veliki žal, posebno zbog prvog poluvremena. Imali smo mnogo kontri koje smo morali daleko bolje da rešimo. Situacija je takva da idemo utakmicu po utakmicu i da se nadamo da će Zvezda kiksnuti negde. To je put kojim moramo da idemo. Što se tiče moje ekipe - sve čestitke. Bili smo dominantni i celokupno bili bolji". smatra Zdjelar.

Kurir sport