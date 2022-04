ZMAJEVI HOĆE U EVROPU! Linta: Cela godina se svela na dve utakmice

"Pritiska ne bi trebalo da bude i ne smatramo da smo favoriti. Čekaju nas dve jako važne utakmice u kratkom periodu. Svesni smo da ako dodjemo do nekog pozitivnog rezultata šta bi to moglo da znači za nas. Cela godina se svela u dve utakmice, odnosno četiri dana", rekao je Linta, prenosi klub.

"Trudićemo se da ne opterećujemo igrače nekim rezultatima, da je fokus na ono što oni treba da urade na samom terenu. Ako kažemo tačan pas, čvrsta odbrana, da se skoči na vreme, istriči ispred protivnika kad treba, da oni to i ispune. Ukoliko svi urade ono što je do njih, ubedjen sam da rezultat ne može da izostane", dodao je on.

Fudbaleri Voždovca su pobedom protiv Vojvodine ostali su u borbi za četvrto mesto na tabeli koje vodi u evropska takmičenja, a u sredu će u okviru trećeg kola plej-ofa dočekaće kruševački Napredak.

Voždovac je trenutno četvrti na tabeli sa 44 boda, koliko imaju i Radnički iz Niša i TSC, dok Vojvodina ima dva boda manje.

Linta je naveo da je Zoran Milinković doneo novu energiju u tim Napretka i istakao da je reč o iskusnom treneru koji zna kako je osvajati "čak i titule".

"Oni dolaze rasterećeni što može da bude prednost. Čim nemaš pritisak rezultata igraš rasterećen i imaš malo više energije. U samoj organizaciji njihove igre u odnosu na prethodnu utakmicu sigurno će biti nekih promena, različite su ideje kod jednog i kod drugog trenera, ali je kostur ekipe manje više isti", rekao je Linta.

Utakmica Voždovac - Napredak na programu je u sredu od 16.05.

Beta