DONALD JEDVA ČEKA MEČ SA ČUKARIČKIM: Dolazim da navijam! Momcima je potrebna podrška

Mičel Donald nekadašnji kapiten Crvene zvezde posetio je trening pulena Dejana Stankovića i pružio im podršku pred najvažnije mečeve koji ih čekaju do kraja sezone.

- Došao sam da podržim Zvezdu pred najvažnije izazove u sezoni. Ekipu čeka pet finala, imamo dva boda više od prvog pratioca na tabeli, tako da je sve u našim rukama. Vidim da je atmosfera u ekipi odlična i to me posebno raduje, a jedva čekam utakmicu protiv Čukaričkog, s obzirom na to da ću biti na stadionu i pružiti timu maksimalnu podršku kako bi ostvarili novu pobedu. Nadam se da će navijači doći u što većem broju u sredu, momcima je potrebna podrška, a zaslužili su je - rekao je Donald.

Stameni vezni fudbaler nosio je dres Zvezde od avgusta 2015. do avgusta 2018, čak tri godine i za to vreme odigrao 107 utakmica, postigao 14 golova.

- Klub radi odlično, primetno je da se iz sezne u sezonu sve više podiže lestvica, a ja sam i po odlasku rekao da ću nastaviti da kao navijač budem uz Crvenu zvezdu. Još uvek ima tu fudbalera koji su igrali sa mnom, što je dokaz da klub radi sjajno. Tu je Borjan, Rodić, Gobeljić, Srnić, Kanga, Katai, Ben, Pavkov... Poznajem i Popovića, bili smo oko mesec dana u klubu zajedno, sećam se i malog Erakovića, bio je na pripremama sa nama, sada je izrastao u fantastičnog igrača. Takođe i Nikolić je često trenirao sa nama kao jedan od najvećih talenata iz škole, golman Gordić. Naravno i Milijaš, legenda kluba, sada je u stručnom štabu. Lepi dani kojih se uvek rado setim - podvukao je Donald.

Kurir sport