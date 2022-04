ZVEZDIN KLUB 100, A U NJEMU 12 PRVOTIMACA: Poslednji u nizu je Krstičić, a tu su Borjan, Rodić, Srnić, Ben, Gobeljić, Ivanić...

Pred utakmicu trećeg kola plej-ofa Superlige Srbije sa Čukaričkim, legenda Vladimir Petrović Pižon je uručio dres s brojem 100 Nenadu Krstičiću koji simbolizuje broj odigranih utakmica u Crvenoj zvezdi. Popularni Nena tako je postao 12. aktuelni prvotimac sa ovakvim dostignućem na Marakani.

foto: www.crvenazvezdafk.com

O tome koliko se dobro i predano radi u Crvenoj zvezdi jasno govore rezultati, međutim, podatak da je čak 12 aktuelnih fudbalera odigralo trocifren broj utakmica za crveno-belo šalje poruku o kontinuitetu. Svi oni imali su važnu ulogu, kako u osvajanju četiri šampionske titule za sada, a još četiri kola dele Crvenu zvezdu do pete, tako i u evropskim dostignućima. Tamo crveno-beli već pet godina u nizu igraju grupne faze takmičenja, uz tri "prezimljavanja". I za svakog od fudbalera iz "kluba 100" se vezuje jedna ili više utakmica u kojoj su baš oni bili "iks faktor". Upravo to su one reči koje Dejan Stanković često citira, a koje je svojevremeno izgovorio Aleksandar Dragović.

- U Crvenoj zvezdi su svi heroji!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Neprikosnoven je Milan Borjan, jedini prvotimac koji je u klubu 200 i koji je čuvao mrežu Crvene zvezde ukupno 222 puta do sada. Ako se uzme u obzir da do kraja sezone imamo još pet sigurnih utakmica i potencijalnu šestu u slučaju plasmana u finale Kupa Srbije, kapiten crveno-belih, kao i gotovo svi fudbaleri sa ove liste, imaće priliku da dodatno popravi bilans.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Još četvorica fudbalera su već stigla da prebace brojku od 150 odigranih mečeva u crveno-belom dresu, a reč je o: Milanu Rodiću (190), Slavoljubu Srniću (178), El Fardu Benu (175) i Marku Gobeljiću (166), dok je na dobrom putu da to učini i Mirko Ivanić (147), pogotovo kada se uzme u obzir da je ofanzivac iz Bačkog Jarka odigrao svaku ovosezonsku utakmicu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Potencijalno, to dostignuće može da ima i Aleksandar Katai koji je na 144 odigrana meča i ukoliko se Crvena zvezda plasira u finale Kupa Srbije, a on odigra svaki susret do kraja sezone, taman će stići do broja 150. Trocifreni su i Milan Pavkov (140), Gelor Kanga (138), Milan Gajić (115) i od nedavno Radovan Pankov (103) i Nenad Krstičić (102). Prvi sledeći je Seku Sanogo sa 74 odigrana meča u crveno-belom dresu.

ZVEZDIN KLUB 100: 1. Milan Borjan - 222 2. Milan Rodić - 190 3. Slavoljlub Srnić - 178 4. El Fardu Ben - 175 5. Marko Gobeljić - 166 6. Mirko Ivanić - 147 7. Aleksandar Katai - 144 8. Milan Pavkov - 140 9. Gelor Kanga - 138 10. Milan Gajić - 115 11. Radovan Pankov - 103 12. Nenad Krstičić - 102

Kurir sport