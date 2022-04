MILOŠ NINKOVIĆ KAO NEMANJA VIDIĆ, SAMO MU JE ZVEZDA U MISLIMA: Objasnio Australijancima koliko su crveno-beli veliki klub

Miloš Ninković živa je fudbalska institucija čijim se veštinama i umeću sa loptom poslednjih godina dive navijači u Australiji. Sa svojim Sidnejom osvajao je titule, igrao u Azijskoj Ligi šampiona, a nedavno je tamošnjoj javnosti pričao o Crvenoj zvezdi i Srbiji.

foto: Starsport

Pokušavajući da Australijancima objasni veličinu, istoriju i tradiciju Crvene zvezde podsetio je na Nemanju Vidića i njegovu legendarnu izjavu - Nisam kao klinac sanjao dres Mančestera ili Reala već dres Zvezde, kapitensku traku na ruci i gol Partizanu...

- Kad sam bio dečak, nikada nisam sanjao da zaigram Barselonu ili Real, sanjao sam samo da igram za Crvenu zvezdu i reprezentaciju Srbije. Velike zasluge za moju ljubav prema Zvezdi pripadaju mom ocu. Tata je veliki zvezdaš i kao mali sam s njim gledao sve Zvezdine utakmice u Kupu šampiona 1991. godine, kada smo osvojili titulu prvaka Evrope - otkrio je Miloš Ninković (37) gostujući u podkastu "My Football Passport".

foto: Starsport

Još kao fudbaler Čukaričkog imao je ponudu iz Ljutice Bogdana, međutim tadašnji gazda kluba sa Banovog Brda Aleksandar Mihajlović imao je drugačije planove.

- Dok sam kao tinejdžer igrao za Čukarički, hteli su me i Zvezda i Partizan, ali u tom trenutku nisu mogli da plate obeštećenje od 1.000.000 dolara koliko je Čukarički tražio. Tada se javio Dinamo iz Kijeva... Imao sam samo 18 godina i mama je rekla da se ne slaže da idem tako daleko od kuće. Posle šest meseci pozvali su me da dođem na pola godine, da vidim kako je, pa da odlučim. Čim sam došao, oduševio sam se uslovima koje sam zatekao i rekao - to je to.

foto: Starsport

Svoj san, igranja za Crvenu zvezdu Miloš Ninković ostvario je nekoliko godina kasnije. I to u vreme velike besparice i turbulencija u klubu, kada je pod komandom trenera Slaviše Stojanovića i igrača poput Nenada Milijaša, Darka Lazovića, Dragana Mrđe, Nejca Pečnika, Nikole Mijailovića, Dejana Kelhara, Save Pavićevića, Abiole Daude, Marka Petkovića vratio titulu 2014. godine.

- Uvek sam sanjao da igram za Zvezdu. Ali klub je u tim godinama bio u teškoj situaciji… Baš teškoj… Nije bilo sjajno ni kad sam došao, bio je to moj hrabar potez... Svi moji prijatelji u Beogradu su zvezdaši i govorili su mi da sam lud i da ću završiti karijeru ako dođem u Zvezdu u tom trenutku. Ali, ja sam rešio u tom trenutku. Rekao sam dolazim da odigram jednu sezonu, da osvojimo prvenstvo i to je to. Uspeli smo, osvojili smo titulu posle šest godina i ostvario sam veliki san. Baš je bilo emocija tada, 50.000 ljudi na stadionu je slavilo s nama.

foto: Profimedia

Prisetio se Miloš Ninković i igranja za Srbiju na SP u Južnoj Africi, odnosa sa selektorom Radomirom Antićem, saigračima Nemanjom Vidićem i Dejanom Stankovićem.

- Posle 37 godina smo pobedili Nemačku. To je bio neverovatan momenat u karijeri za mene. Ali, prethodni meč protiv Gana sam bio na klupi. Izgubili smo 1:0. A pošto su mediji u Srbiji veoma oštri kad se izgubi, odmah su svi pisali kako smo loši, kako ćemo primiti četiri-pet komada od Nemačke. Dva dana pred utakmicu, prišao mi je selektor Radomir Antić i rekao: "Počinješ protiv Nemaca". Uh… Pomislio sam u sebi: "Bože, jel ovo moguće? A, šta ako stvarno izgubimo 5:0, a mene publika u Srbiji ne poznaje tako dobro kao druge igrače, jer sam do tada karijeru proveo u Ukrajini? Ko zna kako će tek da se oobruše ako izgubimo... Dejan Stanković i Nemanja Vidić su mnogo pomogli tada da se oslobodim tog pritiska. Na kraju, odigrao sam dobro tih 70 minuta... Pobedili smo i slavilo se u celoj Srbiji te večeri i dan posle utakmice - prisetio se Miloš Ninković.

Kurir sport