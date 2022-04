TATA JE BIO MILJENIK GROBARA, A ON JE ODRASTAO UZ PARTIZAN: Sin Moreire koji je kao dete jedva OSTAO ŽIV, postao prvak Evrope!

Almami Moreira, čuveni Doktor Mo iz Humske, bio je simbol nekada moćnog i jakog Partizana. Bio je miljenik Grobara, caeravo je i dominirao u crno-belom dresu, rešavao golovima derbije protiv Crvene zvezde i osvajao titule.

foto: Starsport

Njegov sin Dijego Moreira pre nekoliko dana postao je šampion Evrope sa Benfikom, pošto je u finalu omladinske Lige šampiona sa svojim klubom pobedio Lajpcig, rezultatom 6:0. Nekada čupavi mališan sa šalom i kapom Partizana, danas snažan, već formiran igrač pred kojim je blistava karijera u dresu Benfike.

foto: Partizan.rs

Kao petogodišnji dečak Dijego Moreira je jedva ostao živ. U to vreme živeo je sa majkom Emili u Liježu, Belgiji i pošto je imao zdravstvene probleme sa dotokom kiseonika u pluća i usled neadekvatnog lečenja, skoro je umro. Bio je na aparatima koji su ga održavali u životu. Bili su to najteži trenuci u životu za Almamija Moreiru.

foto: Printskrin/Instagram

Na svu sreću, mališan se oporavio, a dok je boravio kod oca u Beogradu bio je atrakcija, najviše zahvalujući svojoj čupavoj kosi. I tada je pokazivao afinitete prema fudbalu, a sa treninzima je počeo u Standardu iz Liježa, odakle je pre dve godine prešao u Benfiku. Tu je potvrdio svoj talenat, a na prirodnoj poziciji levog krila briljirao je u finalu omladinske Lige šampiona u kojoj je imao dve asistencije za gol. Promenio je i reprezentaciju, Dijego više ne igra za Belgiju, već za Portugal.

foto: Starsport

Almami Moreira proveo je četiri godine u Partizanu, osvojio četiri titule i tri kupa. Odigrao je 88 utakmica i dao 23 gola. Hteo je da završi karijeru u Partizanu, međutim klub mu nije ponudio novi ugovor i on je otišao u Kinu. Jednu sezonu proveo je i u Vojvodini, ali tamo nije imao sreću da uzme neki trofej. Trenutno živi u Portugalu, radi kao fudbalski agent, ima agenciju koja prati mlade nade u Gvineji Bisao i Zelenortskim ostrvima.

foto: Printskrin/Instagram

Da Dijego Moreira voli Partizan posvedočio je njegov otac u jednoj izjavi za srpske medije.

- Nadam se da će Dijego biti bolji od mene. Svima koji me pitaju to kažem i stvarno ne očekujem ništa manje od njega. Ko zna, možda će doći u Partizan, jer mnogo voli taj klub. Rekao mi je da će igrati u Partiznu. Ja kažem zašto da ne. To bi bilo sjajno i za tebe i za klub, a meni bi srce bilo puno, bio bih veoma ponosan. Ko zna, videćemo - kazao je Almami Moreira.

Kurir sport/A. R.