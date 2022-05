VOJVODINA GOSTUJE U BEOGRADU Radojičić: Meč sa Partizanom dolazi u teškom trenutku, ali igraćemo maksimalno

"Utakmica protiv Partizana dolazi nam u teškom trenutku, posle neuspešna tri meča, ali igrač Vojvodine uvek mora da igra maksimalno. Očekujem od mojih momaka dobru igru i da smanje broj grešaka, kojih je zaista bilo previše. Jesmo izgubili te tri utakmice, ali svi ste bili svedoci na koji način je do njih došlo", rekao je Radojičić, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Vojvodine gostovaće u subotu ekipi Partizana, u meču petog kola plej-ofa Super lige Srbije.

Partizan je drugi na tabeli tri kola pre kraja sa 89 bodova, i ima dva boda manje od vodeće Crvene zvezde, dok je Vojvodina sedma sa 42 boda.

Radojičić je istakao da niko ne može da kaže da se igrači nisu borili, uprkos tri uzastopna poraza.

"Ne može niko da kaže da momci nisu bili borbeni, da nisu pokušavali, ali opet smo primili gol iz prekida, 21. put ove sezone. Radimo stalno na tome i ispada i neozbiljno da toliko ponavljam to, ali zaista smo maksimalno posvećeni svim tim detaljima. Nadamo se dobrom rezultatu, očekujem od ekipe da pokaže reakciju i pravo lice. Najveći uticaj ima taj psihološki momenat, kada dodje utakmica, svaka je pod moranjem i to se oseti u igri", dodao je on.

foto: Starsport©

Trener Vojvodine rekao je da trenutno ne razmišlja o polufinalu Kupa Srbije, u kojem će se u sredu sastati isti rivali.

"Ulazimo u ovaj meč bez kalkulacija i bez razmišljanja o Kupu Srbije. Vojvodina kao tim uvek mora da misli na pobedu i zato smo prvo fokusirani na subotu, a u sredu će igrati oni koji 'prežive' prvi meč. Ko god bude igrao, želim da moji igrači ispune zadatke, jer samo tako možemo da se nadamo povoljnom rezultatu", istakao je on.

Radojičić je dodao da su crno-beli u poslednjih nekoliko mečeva podgili formu, i da postižu veliki broj golova.

"Mi ćemo pokušati da ih zaustavimo u tome, igramo dve utakmice u četiri dana, ali mislimo samo na ovu prvu i da odigramo najbolje što umemo", rekao je on.

Trener novosadskog tima rekao je da je od njegovog dolaska svaki igrač dobio priliku da nastupa, dok za sutrašnji meč ima dilemu, pošto još uvek ne zna da li će se neki fudbaleri oporaviti od povrede.

"Ni u jednoj utakmici nismo zaigrali u istom početnom sastavu, zbog taktičkih zamisli, ali doduše imali smo i mnogo kartona i suspenzija i sa te strane smo takodje imali problema. Dobijali smo kartone zbog nervoze, zbog svega što nam se dešava, jer trenutno nije lako biti ni trener, ni igrač Vojvodine, ali verujem u sebe i svoje momke i želim i da navijači veruju u nas", zaključio je Radojičić.

Meč između Partizana i Vojvodine na programu je u subotu od 14.00.

(Kurir sport/Beta)