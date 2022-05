ILIEV OTKRIO PRAVU ISTINU O ODLASKU STANOJEVIĆA: On je delima pokazao više nego rečima!

Sportski direktor Partizana demantovao je ove navode, rekavši da je šokiran njima, jer se u klubu o tome nije ni raspravljalo.

foto: Starsport©

"Ne, ne, prvi put čujem za tako nešto. Nismo uopšte ragovarali o tome. Pa on je potpisao nedavno ugovor na dve godine, neko ko nije zadovoljan ne bi potpisao ugovor da ne želi da ostane. On je delima pokazao više nego rečima, i ja ne vidim razlog zašto bi neko ko nije zadovoljan produžio ugovor", rekao je Iliev za Meridian sport.

Dodao je da razume ljutnju i frustraciju Stanojevića ali da on nije rekao ništa novo što svi već ne vide.

"Niko iz Partizana nije zadovoljan kako su se razvijale te greške koje su uticale na rezultate. Jednostavno čovek nije rekao ništa što svako od nas nije video. Samo je on u prvom planu jer je trener, i aktuelan je u javnosti i onda sva pitanja i to pada na njega. On ne govori ništa što svi ostali ne vide i ne osećaju", zaključio je Iliev.

foto: Starsport

(Kurir sport, Meridian sport)