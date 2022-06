LAZETIĆ OBAVIO PROZIVKU: Fudbaleri TSC-a počeli pripreme za novu sezonu u Super ligi

Trener klub iz Bačke Topole Žarko Lazetić rekao je da se u narednom periodu očekuju promene u ekipi.

"Imamo igrače kojima su ugovori istekli i koji su već napustili klub, kao što su Stoiljković (Dušan), Dolmagić (Dino), Škuletić (Petar), Varga (Boris) i Milićević (Dejan). Neki mladi igrači, golman Bursać (Nikola) i Čarapić (Strahinja), su se vratili nakon pozajmice, i oni će u narednoj sezoni biti sa nama. Naravno, imamo u planu da odlaske nadomestimo novim igračima za koje procenimo da će biti prava pojačanja, kako bismo upotpunili igrački kadar i dobro se pripremili za predstojeću sezonu i za sve što nas očekuje", rekao je Lazetić, preneo je klub.

TSC je prošle sezone zauzeo šesto mesto u Super ligi Srbije.

Lazetić je istakao da je manji roster prošle sezone koštao ekipu boljeg rezultata.

"To nas je i koštalo, tako da ćemo sledeće sezone pokušati da oformimo tim od 20 igrača kako bi na svakoj poziciji imali po dvojicu koji mogu ravnopravno da konkurišu. To je neophodno, posebno zbog specifičnosti sezone i Svetskog prvenstva zbog koga će biti mnogo zgusnutih utakmica do 15. novembra. Očekuju nas kratke pripreme, a potom po dve utakmice nedeljno. Moramo brzo da reagujemo, pojačamo se i da osiguramo zdravu konkurenciju na svakoj poziciji", rekao je on.

Kapiten TSC-a Saša Tomanović rekao je da je pauza od dve nedelje bila dovoljna za odmor, kao i da će se ekipa u novoj sezoni Super lige boriti za plasman u Evropu.

"Od prve godine smo postavili standard da se naš tim bori za Evropu pa će tako biti i u narednoj sezoni", zaključio je Tomanović.

(Kurir sport/Beta)