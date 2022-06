"MESI JE HTEO DA ME UBIJE" Fudbaler PSŽ otkriva: Bilo je jako OPASNO! Želeo sam da pobegnem kući!

Fudbaler Pari Sen Žermena Leandro Paredes danas je odličan prijatelj sa saigračem Lionelom Mesijem, jedan je od onih koji su ubeđivali Argentinca da prihvati ponudu PSŽ, međutim, njihov odnos nije oduvek bio tako sjajan.

Pre nego što je Mesi stigao u Pariz, imali su žestok sukob koji je lako mogao da eskalira u ozbiljan fizički obračun.

PSŽ je igrao na Kamp Nou protiv Barselone meč osmine finala Lige šampiona u sezoni 2020/21. PSŽ je vodio 4:1 i mesi je bio besan kao ris. Nakon jednog faula i podrugljivog komentara Paredesa, Argentinac je eksplodirao.

"Naljutio se. Hteo je da me ubije, a ja sam želeo da pobegnem kući. Kad sam ga vidio u reprezentaciji, ponašao se kao da se ništa nije dogodilo. Pokazao mi je kakva je kao osoba. Naš odnos je ostao odličan i sada nam je to smešno. Ali bilo je jako opasno. Hteo je me ubije", otkrio je za "Kaha Negra" Paredes.

Kurir sport