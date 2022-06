PREŠAO IZ BARSELONE U VOJVODINU PA RAZOTKRIO PREVARE: Obećavali su mi, pa gurali svoje, išli su IZ LAŽI U LAŽ, to sam im i rekao

Crnogotski golman je odlučio da posle pet godina napusti katalonski klub gde je, prema njegovom mišljenju, doživeo nepravdu.

Carević je za pet sezona koliko je proveo u klubu upisao 25 nastupa za Barselonu B.

- Eto, taj podatak najbolje govori kakvu su mi šansu dali. U proseku pet utakmica po sezoni... Uvek sam radio najviše, bio pristojan prema svima iako nisu svi to zaslužili. Nisam im dao za pravo da kažu bilo šta loše o meni, jer nije u meni bio problem. Ja sam maksimalno radio i pokušavao da se izborim za priliku da branim, ali nisam je dobio - rekao je Carević za "Mozzart sport".

On je poručio da bi drugačije sve bilo da je Španac jer u klubu "svojoj" deci daju prednost u odnosu na strance.

- Velika je razlika u odnosu koji imaju prema domaćim i stranim igračima i to je predstavljalo problem. Gurali su svoje golmane, zbog čega sam se i razočarao. Verujem da bih mogao da pokažem da mi je mesto u Barseloni samo da su mi dali pravu priliku, da branim makar desetak utakmica. Rekao sam to i njima, da sam imao španski pasoš bila bi druga priča. Ali, i sa svim tim poteškoćama sam se zadržao pet godina, što nije mala stvar. Bio sam uporan, radio sam mnogo više nego ostalih golmani da bih bio u klubu, iako sam znao da me neće staviti na gol jer vole da forsiraju svoje igrače. Mnogo puta sam pričao sa raznim ljudima, sportskim direktorima, ali išlo se iz laži u laž. Obećaju mi da ću braniti, a onda opet budem na klupi. Mogu da ih razumem zašto su to radili i gurali svoje golmane, samo mi je krivo što mi to nisu rekli, nego su me držali dve-tri godine ne dajući mi da odem - zaključio je Carević.

Tokom boravka u slavnom klubu imao je priliku da upozna i Lionela Mesija.

- Sasvim je normalan tip, nisam primetio neku lošu reakciju prema mlađim igračima. Otvoren je za razgovor i šalu.

Golman misli da tranfser politika Barselone nije baš najbolja.

- Velika je konkurencija u prvom timu. Dovode se stranci koji su skupo plaćeni, imaju velike plate i zato moraju da ih guraju, dok igrači iz škole nisu veliki trošak. A, eto, i Španci ne dobijaju često šansu. Uvek su u problemu, duguju, a onda svaki prelazni rok dovedu igrače za 50.000.000 evra ili šta znam koliko - poručio je Carević.

Kurir sport