EMOTIVNI DŽEKO OTVORIO DUŠU POSLE ODLUKE "BRATA" KOLAROVA: Postao si mnogo više od prijatelja, odmori se i uživaj!

Nakon što je saopštio da je završio karijeru, nekadašnjem kapitenu reprezentacije Srbije preko društvenih mreža su upućene brojne poruke navijača klubova u kojima je igrao.

Jedna poruka se posebno izdvojila, a napisao ju je Edin Džeko, napadač s kojim je Kolarov delio svlačionicu u Mančester sitiju, Romi i Interu.

Džeko se oglasio na društvenim mrežama emotivnim rečima.

- Od Mančestera, preko Rima do Milana, zajedno smo prošli mnogo toga i dobrog i lošeg. Dočekao si me u Mančesteru i pomogao mi da postanem deo porodice, onda su nam se putevi nakratko razdvojili, pa sam ja dočekao tebe u Rimu, a onda si otišao i dočekao me u Milanu, gde nas je fudbal i želja za pobedama ponovo spojila.

Kroz sve ove zajedničke godine, postao si mi mnogo više od prijatelja. Već nakon nekoliko meseci provedenih skupa u Mančesteru, nisi mi više bio tek saigrač, već drug, prijatelj, oslonac.

foto: EPA/Peter Powell

Bio si tu za mene kada je trebalo, bio sam tu za tebe kada god je trebalo da budem. Tvoji centaršutevi, moji golovi, poznavali smo jedan drugog na terenu, bolje nego iko i ne mogu ti opisati koliko mi je žao što te više nećemo gledati na terenu. Svi jednom moraju reći zbogom, a ja sam ponosan što sam imao priliku da delim svlačionicu s tobom, kroz moju karijeru i da se radujem uspesima, titulama prvaka i zajedničkim golovima.

Više si od saigrača, više si od prijatelja i to što se više nećemo sresti na terenu neće promeniti ništa, jer ostaju zajedničke uspomene koje ćemo prepričavati našoj deci kada god se sretnemo, a sretaćemo se često. Odmori se brate i uživaj - poručio je Džeko nekadašnjem saigraču.

