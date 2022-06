UŽIVO, VIDEO! SRBIJA - ENGLESKA Skarlet dao oba gola! Orlići u veoma teškoj situaciji, nemaju rešenje za napadača Totenhema

Omladinci Srbije igraju protiv Engleske na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj za fudbalere do 19 godina, u prvom meču drugog kola grupe B: Izrael - Austrija 4:2

Srbija - Engleska 0:2

Tok utakmice:

Prvo poluvreme

Kraj prvog poluvremena

45. minut - Brz kontranapad Engleza, ali golman Lukić je brzo reagovao i ispred Skarleta pre dolazi do lopte.

40. minut - GOL (Skarlet) - posle spleta nesrećnih okolnosti, intervenvije golmana lukića, lopta pogađa u grudi Skarleta, koji je već bio u padu i nažalost odlazi u gol - 0:2

33. minut - Pokušaj Skarleta sa dvadesetak metara, Lukić siguran

9. minut - Prodor Lazetića, ali nedovoljno snažan šut Kneževića, koji lako brani Koks.

5. minut - GOL (Skarlet) - Loša reakcija Ilića, koju koristi Skarlet i preciznom dijagonalom postiže gol za vođstvo Engleza - 0:1

2. minut - velika šansa za Marka Lazetića, ali je izblokiran, samo korner za Srbiju

1. minut - Počela je utakmica

Sastavi timova:

Stadion: SNP u Banjskoj Bistrici. Sudija: Krog (Danska). Strelci: 0:1 Skarlet (5), 0:2 Skarlet (40)

Srbija (4-3-3): Lukić - Lazić, Ilić, Leković, Krsmanović, Stanković - Petković, Knežević - Miletić, Miladinović, Lazetić. Selektor: Aleksandar Jović.

Engleska (4-2-3-1): Koks - Norton, Kvinsah, Hamfris, Dojl - Iregbunam, Čukvumenka - Skot, Gitens, Vejl - Skarlet. Selektor: Ian Foster.

Plasmanom među osam najboljih reprezentacije Evrope, omladinska reprezentacija Srbije (U19) već je ostvarila ogroman uspeh, ali sjajna generacija 2003/04. želi da napravi novi iskorak. Izabranici selektora Alkeksandra Jovića igrali su na startu Prvenstva Evrope u Slovačkoj sa Izraelom (2:2), u finišu meča pokazali karakter i jasno stavili do znanja da predaje nema.

I pored činjenice da se za razliku od ostalih sedam učesnika nalaze u najtežem položaju, jer su jedina reprezentacija u Slovačkoj koja je u istom mesecu igra(la) elit rundu kvalifikacija u Holandiji, a zatim i mečeve na kontinentalnom šampionatu. Veliki napor za igrače, izazov i za stručni štab da za veoma kratko vreme možda nemoguću misiju učini mogućom. Da oporavi ekipu i pripremi za nove maksimalne napore.

- Da, možda se ovde nalazimo u podređenom pložaju, jer sve selekcije su igrale kvalifikacione turnire još u martu, a mi zbog situacije u Ukrajini, u prvoj polovini juna. I dok su ostale selekcije više od tri meseca provele u pripremi za završni turnir, mi smo pre deset, dvanaest dana odigrali poslednji meč u Holandiji.Možda smo zbog svega malo hendikepirani u odnosu na ostale ekipe, ali to nije alibi. Igrači imaju dovoljno samopouzdanja, veruju u grupu, veruju u tim, veruju u ono što radimo. I u svakoj utakmici pokazaćemo karakter, kao što je bio slučaj i protiv Izraela kada smo postigli gol u poslednjim trenucima meča. Došli smo do boda koji će nam sigurno mnogo značiti u nastavku takmičenja. Dakle, govorimo o činjenicama. Dolazak ovde i plasman među osam najboljih u Evropi znači mnogo, igračima, savezu, našem fudbalu. I to je definitivno veliki uspeh, ostvaren u periodu uspeha A tima, kao selekcije U17. Ni remi protiv Izraela ne menja tu sliku, jer u Slovačku niko nije došao slučajno. I idemo sada dalje - rekao je selektor Jović.

Sledi meč sa Engleskom, uz Francusku, reprezentacijom koju mnogi vide u finalu šampionata. Navodno su prvi favoriti, ali i Holandija je bila favorit u kvalifikacijama?

- Kad pričam sa igračima, mi smo taj turnir u Holandiji doživeli kao jedno mini Evropsko prvenstvo. I sada ovde ponavljamo iz dana u dan neke stvari koje smo već radili u Holandiji. Engleska je ovde favorit, kao što je to bila Holandija na svom terenu. Mislim da mi protiv favorita uvek dobro igramo i neki poseban motiv igračima u takvim duelima nije potreban.

Ritam je jak, svaka tri dana se igraju utakmice. Engleska je sutra na travi, ali negde u glavi su i Austrijanci, meč koji može da bude odlučujući za konačan plasman?

- Razmišljamo o svemu. Ono što je važno jeste da su momci dobri, veoma posvećeni, odgovorni u izvršavanju obaveza. Javnost u Srbiji mora da zna da dajemo poslednji atom snage u svakoj utakmici i da stalno tražimo te neke dopusnke izvore energije koji će nam biti potrebni za narednog protivnika – rekao je selektor Aleksandar Jović.

Engleska je na startu turnira lako pobedila Austriju (2:0), nastavila sa serijom dobrih rezultata iz kvalifikacija u kojima su eliminisali Portugal (2:0). U sastavu ostrvske selekcije nalaze se igrači Sitija, Čelsija, Arsenala, Totenhema, Aston Vile, Juventusa, Borusije iz Dortmunda…

U prvoj utakmici drugog kola grupe B, Izraej je savladao Austriju sa 4:2. Izraelci trenutno imaju četiri boda, a Austrija je bez bodova posle dva gola.

Kurir sport