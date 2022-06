VELIKO INTERESOVANJE ZVEZDAŠA ZA SEZONSKE KARTE: Navijači se nadaju Ligi šampiona, prvog dana prodata 531 godišnja ulaznica

Neverovatno interesovanje vlada za narednu sezonu kada je reč o Crvenoj zvezdi među svim zaljubljenicima u najtrofejniji srpski klub, o čemu svedoči informacija sa Marakane, da je prvog dana kako su sezonske karte puštene u prodaju, kupljena čak 531 godišnja ulaznica.

foto: Starsport

Sledi jedna od najvažnijih sezona u novijoj istoriji Crvene zvezde, a navijači to najbolje umeju da osete i prepoznaju. Mobilizacija među svim zvezdašima odjekuje toliko da je već prvog dana zavladalo neverovatno interesovanje, a da je brojka prodatih ulaznica pokazala da su Delije najvernije na svetu i da su zaista 12. igrač kluba.

Prodaja sezonskih ulaznica, naravno, još traje, a navijači su u mogućnosti da do njih dođu i onlajn, putem sledećeg linka: https://crvenazvezda.iticket.rs/scc/sezonska-ulaznica-2022-2023/packages-405384.html

foto: www.crvenazvezdafk.com

S obzirom na to da Servis za članstvo subotom radi do 16 časova, te da u nedelju ne radi uopšte, jednostavnije rešenje za sve zainteresovane zvezdaše je da onlajn obezbede svoju ulaznicu i budu svedoci onoga što ih očekuje naredne sezone, a to je mnogo radosti, golova, pobeda i titula, poručuju iz Crvene zvezde.

Kurir sport