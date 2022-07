DEJAN STANKOVIĆ NIJE ZABRINUT: Zvezda stvara šanse, to je najvažnije, golovi će doći! Nadamo se i radimo da igramo LIGU ŠAMPIONA!

Fudbaleri Crvene zvezde okončali su pripremni period u Sloveniji, a šef stručnog štaba Dejan Stanković sumirao je sve ono što je urađeno u danima za nama i zaključio da je ekipa spremna za narednu sezonu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Za početak, govorio je o adaptaciji Kingsa Kangve i Osmana Bukarija čije kvalitete izuzetno ceni.

- Izvanredni su za početak, jer kad se ubace dva ili više elementa u ekipu koja već dve do tri godine igra zajedno, treba strpljenja i rada. Neosporan je njihov igrački kvalitet, samo treba da imamo strpljenja da pohvataju sve zahteve na koje su naši momci navikli. Samo da ih ubacimo u taj proces kako bi što pre shvatili način na koji napadamo, na koji se branimo, naš intenzitet igre i koje su nam ideje na svakom delu terena. Oni su dosta kvalitetni u svakom smislu te reči, tako da neće biti velikih problema što se tiče adaptiranja na novu ekipu - kazao je Dejan Stanković.

Pakleno se radilo na Zlatiboru i u Sloveniji.

- Na Zlatiboru su nam falili reprezentativci, momci koji su nastavili posle prvenstva da nastupaju za nacionalne selekcije, tu pre svega mislim na igrače do 19 godina, kao i na Bena, Kangu i Borjana. Bilo je jako, svesno i namenski jako uz visok intenzitet treninga, jer znamo šta nas čeka. Od 10. jula do 13. novembra imamo strašan i paklen ritam. Oko 35 utakmica, što je praktično jednostavno prvenstvo i to odigrati u četiri meseca je zaista veliki broj mečeva. Na ovim pripremama smo rezultatski istrpeli malo. Videlo se da su igrači "teški" i umorni, ali bolje da to bude sada, nego kad počne prvenstvo, jer je pripremni period uvek takav. Naišli smo i na vruće vreme koje nije uobičajno za Sloveniju.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Otkrio je Stanković i kakav je status Ibrahima Mustafe.

- Ostaje i posle priprema sa nama, naravno.

Ne brine Mistera izostanak dobre realizacije na pripremnim mečevima, pogotovo jer je mnogo dobrih stvari urađeno, uprkos umoru.

- Svi znamo da je način na koji Zvezda igra ofanzivan i da nam je egzekucija izuzetno bitna. Na ovim pripremama, ako nam je nešto falilo, to su golovi, ali bih bio zabrinut da smo imali problem u stvaranju šansi, a toga nije bilo. Možda neki šut više ka golu smo trebali da uputimo, jer smo u poslednjoj utakmici imali dosta oduzetih lopti na polovini protivnika, ali nismo iskoristili to, jer je falilo lucidnosti i svežine kod poslednjeg pasa ili u realizaciji. Siguran sam da se to može pripisati umoru, jer kad nisi lucidan, donošenje odluke u deliću sekunde postaje teže. Igrom u polju, dolaskom na trećinu protivnika, presingom i agresivnom igrom sam zadovoljan, a igrači su sve to izneli umorni, tako da možemo očekivati samo boljitak. Kada su umorni i ispune zadatak koji je od njih tražen, pogotovo u prvom poluvremenu protiv Kopra, ne vidim dramu. Nije lepo kad se izgubi, jer je Zvezda klub koji je navikao na pobede i to je normalno. Veliki i ambiciozan klub i kada se izgubi, u prvom planu ostane samo rezultat, ali ko je gledao utakmicu i ono što smo zamislili u prvom poluvremenu, može da bude zadovoljan. Gledaćemo da u narednim mečevima okrenemo i rezultat u našu korist.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda je dobila ozbiljna pojačanja u liku i delu Kangve i Bukarija pre svega kada je reč o brzini, a tu su i mladi Ibrahim i Lučić.

- Ibrahim i Lučić nisu iznenađenje, znamo njihove kvalitete, ali uživamo kada gledamo Kangvu i Bukarija, ozbiljna hitrina i brzina. Pogotovo Bukari na prvih 10, 15 metara i jedino što mogu da mu zamerim je što to više ne koristi. Imali smo dve prijateljske utakmice, na njemu insistiramo da napada prostor, jer se radi o igraču neverovatnih fizičkih predispozicija i impresivne brzine. Od njega tražimo to, igru 1 na 1, ali doći će to. Kangva je dinamičan momak, jak i živahan na lopti, vidi lepo igru, takođe je i čvrst u duelu, iako nije korpulentne građe. Od njih očekujem da poboljšaju Crvenu zvezdu i da napravimo korak napred.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je i o potencijalnom tandemu Kangva-Kanga na sredini terena.

- Retko koja ekipa igra bez "osigurača". Mi smo želeli sve da probamo na pripremama i u jednom segmentu si jači, ali bez lopte si slabiji. Zvezda načinom na koji igra, mora da ima osiguranje ispred odbrane u vidu Sanoga ili Srnića koji je dinamičan i pokriva dosta pozicija. To je na nama, da im nađemo pravu formu, a na njima je da budu koncentrisani i da ako neka neko ne počne utakmicu - nema odustajanja. Imamo veliki broj mečeva i svako će nam biti potreban, a najviše radimo na toj motivaciji, jer potvrđivati se iz godine u godinu na visokom nivou i dizati lestvicu je ozbiljan poduhvat. Gledamo i u nekim drugim klubovima da može doći do zasićenja posle velikih uspeha. Prošla sezona je bila nestvarno teška i nestvarno lepa, a motivacija ne sme da izostane, jer sam siguran da nam sledeće prvenstvo neće biti lakše od prethodnog. Imali smo svega 14 dana odmora posle naporne sezone i ušli u jak rad i normalno je da će igrači da budu teži i da nemaju svezine, jer je dve nedelje zaista malo. To je kao da imaš istegnuće prvog stepena, sedam dana si na poštedi, treniraš, pa igraš utakmicu - takav odmor smo imali. Radimo na mnogo toga, ali ova grupa momaka je dosta puta pokazala da ko ne zna da pati, taj ne zna ni da se raduje, tako da su oni spremni za narednu sezonu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

O ulasku u Ligu šampiona...

- Svi se tome nadamo i težimo ka tome i radimo na tome. Nikada nisam sebi pravio alibi, ne želim ni sad, ali ako je jedan Žoze Murinjo rekao za Romu da je Liga konferencija njihovo takmičenje i da će sve uraditi da igraju Ligu Evrope i naprave iskorak... Žoze je jak na rečima, to znamo, ali smo i mi u prethodne dve sezone pokazali da možemo da igramo sa ozbiljnijim klubovima i ekipama od nas. Uradićemo sve da prođemo treće kolo, a posle u plej-ofu... Ne mogu da kažem da nemamo šta da izgubimo, ali dosta će nam biti lakše da igramo protiv bilo koga tu, jer znamo šta to donosi, kao i titula sledeće sezone, tako da imamo lep put ispred sebe. Kada budemo pravi i odgovorimo na sva pitanja koja nam postave na terenu, možemo da se nadamo istorijskom uspehu Crvene zvezde.

Govorio je Stanković i o igračima koji konkurišu na bekovskim pozicijama.

- Rodić, po mom mišljenju, u Srbiji nema zamenu, a ni u inostranstvu, ako ćemo da dovodimo domaćeg beka. On je naš najbolji levi bek, tako da kada Rodića nema, gledaćemo da se adaptiramo, jer ima momaka koji mogu da pokriju levu stranu kao što je Gobeljić, pa i Srnić kad je teška situacija. Na desnoj strani imamo Pićinija, takođe i Gobeljić može tu da igra i to su momci na koje računamo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Istakao je Mister da se Bakajoko bori za novu šansu.

- Mi imamo odličan roster i Bakajoko je neko ko je imao priliku da se nametne i dobijao šansu, ali se nije snašao. Tu je sa nama, vredno trenira i radi i čeka novu priliku, a ujedno je i dobija, pogotovo na pripremama. Ipak, to mora da bude ubedljivije da bi konkurisao za prvih 11.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Uz ekipu ostaje i golman Nikola Vasiljević koji je prethodne sezone bio pozajmljen Napretku.

- Neće Vasiljević ići nigde. Na njemu je da se izbori za status i poziciju.

Falko je ostao u Italiji kako bi pronašao novi klub.

- Ne znam da li je pronašao klub, to je pitanje za upravu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Biranim rečima je Mister govorio o kvalitetima Nemanje Milunovića, nekadašnjeg štopera našeg tima.

- Ne bih trošio reči o Milunoviću, jer je on pre svega jedan odličan čovek za svlačionicu i klub i fenomenalan igrač koji se kod nas u sistemu pokazao i dokazao. Pre dve godine je bio izabran za jednog od najboljih odbrambenih igrača u Ligi Evrope, to sve govori o njemu. Ako bi se vratio, bio bi pojačanje u svakom smislu te reči, ali neke stvari ne zavise od Crvene zvezde.

Na poslednjoj pripremnoj utakmici, ulogu centralnog napadača dobio je Katai.

- Ako uzmemo u obzir da su Ohi i Pavkov bili povređeni, bilo je normalno da Katai ili Ben budu prvi špicevi, nije to neki eksperiment. Probali smo da se adaptiramo i slažem se da nam fali završni udarac, ali ako na sav ovakav umor izgledamo dobro u polju i dolazimo do šansi... Kada to prođe i adaptiramo se na takmičarski ritam, izgledaćemo mnogo bolje.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ne smatra Mister da postoji problem u odbrani našeg tima.

- Ne treba nam pojačanje tu. Jedan šut protiv Kopra - jedan gol. Jedan kiks protiv Domžala, nesviran faul nad Erakovićem, centaršut i naša dekoncentracija. Protiv Brava smo primili gol iz penala, da li je bio ili ne je manje važno, ali u sve tri utakmice smo imali dominaciju. Nema velikih problema u odbrani, ali koncentracija mora da bude na vrhunskom nivou, jer kad igraš sa ekipama koje su podređene, jednu šansu iskoriste, posle se vrate i brane organizovano i postaje sve teže da im daš gol.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Još uvek nije prelomio Stanković ko će od "bonusa" ostati tu naredne sezone.

- Imamo još vremena do odluke koji će "bonusi" sa nama provesti narednih godinu dana, u smislu konkurisanja, ali i igranja za Crvenu zvezdu. Veliki su zahtevi i očekivanja, tako da ćemo pažljivo odabrati momke koji su spremni da to iznesu na svojim leđima i što se tiče igre i što se tiče pritiska.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Generalnu probu pred početak sezone, naši fudbaleri će imati 3. jula kada će gostovati Zenitu u Sočiju.

- S obzirom da smo radili izuzetno jako i da smo na tri dana igrali utakmice, očekuje nas težak put do tamo pre svega, u smislu odlaska i povratka, a videćemo ko će igrati. Ko god da izađe na teren, zahtevi su isti, a sigurno neću rizikovati sa igračima koji imaju manje fizičke probleme, jer znamo za šta se spremamo i bitno je da od 10. jula svi budu zdravi i pravi za početak prvenstva i ono što nas očekuje u nastavku - podvukao je Stanković.

Kurir sport