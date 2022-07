MLADI SRBIN DEBITOVAO ZA LIVERPUL: Sin bivšeg igrača Zvezde dobio šansu kod Jirgena Klopa! Možda NIKAD neće zaigrati za Srbiju!

Stefan Bajčetić je upisao prvi meč u dresu Liverpula posle potpisivanja ugovora!

Sin nekadašnjeg fudbalera Vojvodine, Selte, Brage i Crvene zvezde Srđana Bajčetića dobio je priliku da se pokaže Jirgenu Klopu i to protiv Mančester junajteda.

Nemački stručnjak dao je šansu mladom fudbaleru u prvom prijateljskom meču na pripremama sa ljutim rivalom. Ušao je u igru u 32. minutu umesto Harvija Eliota, izašao je u 62 kada ga je zamenio Nabi Keita.

Kada je Bajčetić u pitanju, on se u februaru preselio u redove "Redsa" iz svog matičnog kluba, Selte iz Viga, pa je nakon nastupa u selekcijama do 16 i do 18 godina, stavio paraf i na profesionalni ugovor.

Nadaju se srpski navijači da bi mogli da ga vide u dresu reprezentacije Srbije. On ima i španski pasoš, jer je rođen u Vigu, igrao je za mlađe kategorije "crvene furije". Ipak, i dalje postoji šansa da zaigra za seniorski tim Srbije, a ostaje da se vidi da li će možda tako i biti.

Bajčetić igra na poziciji štopera, ali može da odgovori obavezama i na poziciji desnog beka.

Stefan je četvrti Srbin koji je zaigrao za Liverpul. Pre njega u slavnom engleskom klubu igrali su Milan Lane Jovanović, Lazar Marković i Marko Grujić i nijedan od njih se nije proslavio u crvenom dresu.

