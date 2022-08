NOVOM TRENERU MANČESTER JUNAJTEDA SE NIJE SVIDEO POTEZ RONALDA! Ten Hag: To je neprihvatljivo, mi smo ekipa!

Trener Mančester junajteda Erik ten Hag rekao je danas da je neprihvatljivo to što je nekolicina igrača, uključujući i Kristijana Ronalda, pre vremena otišla sa prijateljske utakmice protiv Rajo Valjekana na Old Trafordu.

Ronaldo je u nedelju odigrao prvu pripremnu utakmicu u novoj sezoni i zamenjen je na poluvremenu. On je snimljen kako odlazi 10 minuta pre kraja utakmice sa saigračem Diogom Daloom i ostalim fudbalerima koji su sedeli u loži.

Junajted je odigrao nerešeno 1:1 protiv Rajo Valjekana.

- Mi smo ekipa i to znači da ostajete do kraja. To je neprihvatljivo, za sve koji su učestvovali - rekao je Ten Hag, preneo je Bi-Bi-Si.

Ronaldo je zbog privatnih razloga propustio predsezonsku turneju po Tajlandu i Australiji, a na kraju prošle sezone izrazio je želju da napusti klub pošto želi da igra u Ligi šampiona.

Ten Hag je rekao da Ronaldo nije na prodaju i da na njega računa ove sezone.

Nova sezona u Premijer ligi počinje u petak, a Junajted će u prvom kolu u nedelju igrati na svom terenu protiv Brajtona.

Kurir sport