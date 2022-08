UVREDILA SE! SNAJA LEGENDE FUDBALA DOBILA NEMORALNU PONUDU OD MLADE ZVEZDE: Ima toliko para, a meni nudi samo 600 funti za noć?!

Mlada zvezda Premijer lige, čiji identitet još uvek nije poznat, poslao je poruku Aleks Le Tisije, i pitao je da li bi 600 funti bilo dovoljno za noć s njim.

Ova ponuda je prilično uvredila snaju čuvenog Meta Le Tisijea. Aleks tvrdi da vredi mnogo više od ponuđene svote i da nije bilo šanse da pristane na samo 600 funti za noć.

"Zarađuje toliko novca, a ponudio mi je samo 600 funti. Verovatno dobro prati moje emisije i verovatno je pomislio kako je fudbaler i kako ću pristati na ponudu. Međutim, ja znam koliko vredim", poručila je Aleks.

Aleks je prethodnih godina pokrenula prodaju golišavih snimaka na poznatim platformama. Porodica je imala problem s tim zbog poznatog prezimena.

"Razočarala me reakcija porodice. Nije im se dopalo to što radim. Zamolili su me da ne koristim porodično prezime i dugo to nisam radila", rekla je Aleks i dodala je:

"Osećala sam kako to nisam ja. Niko nije ni znao ranije da izlazim sa sinom Meta Le Tisijea. Zbog toga su me povredili komentari kako koristim poznato prezime da bih zaradila novac".

Met Le Tisije je apsolutna legenda Premijer lige tokom 90-ih godina prošlog veka. Kompletnu karijeru proveo je u Sautemptonu. U dresu ovog kluba odigrao je 540 utakmica i postigao je 209 pogodaka i smatra se najvećom legendom Svetaca sa Sent Meri stadiona.

Kurir sport/Sportskeeda