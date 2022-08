PARTIZAN JE KLUB SVIH NAS! Petrić: Ne mogu da izmislim toplu vodu!

Gordan Petrić novi je šef stručnog štaba posrnulog Partizana

.Crno-beli su u subotu u popodne održali promociju novog trenera

Petrić je došao u teškoj situaciji, nasledivši Iliju Stolicu, a prvo što je rekao jeste da ne može tek tako da "izmisli toplu vodu".

"Pre svega sam u svojoj glavi postavio da idemo od utakmice do utakmice. Da uradimo ono što možemo u ovom trenutku i imam cilj da ti momci uživaju u igri koliko god budu mogli. Ako odem malo dalje, da se ljudi polako vraćaju na naš stadion. Ne samo navijači, nego i bivši igrači da pokušaju na pomognu FK Partizan i pomognu koliko mogu, a samim tim i meni", rekao je Petrić.

Potom je podsetio javnost.

"Verovatno dosta ljudi zna da smo mi 2007. došli u klub kao bivši igrači, ali sada ne mislim da dođu u upravu, nego da se okupe oko kluba. Toga ima na klipovima gde sam pričao da je Partizan klub svih nas. Svih nas igrača, trenera, navijača vas novinara, to je moja ideja da se aktiviraju i oni"

Objasnio je na čemu će insistirati.

"Prvo ću im reć da se zna gde je moja crvena linija vođenja Partizan i gde je njihova. Tu neke stvari neću tolerisati, ne kažem da sam ih video, ali Partizan moram da bude prepoznatljiv i po ponašanju", rekao je Petrić.

Govorio je i pojačanjima.

"Svi to znaju, dva igrača u sredini terena su potrebna Partizanu, samim tim jer je Zdjelar otišao. Meni su takvi igrači potrebni, a da li će biti moguće da se to uradi ostaje na upravi. Kao trener, bio sam čovek koji je bio u vrhu 2007. i svi treneri su se trudili da se uklope u klupsku politiku. A da li imamo to ili ne, to je već neka druga stvar".

Petrić nema preveliko trenersko iskustvo.

"Dosta toga sam prošao kao igrač i kao trener. Malo ljudi zna da sam ja u drugim ligama morao da prođem školu, jer je potrebno raditi tamo tri ili četiri godine da bi se dobila pro-licenca. Ali, prvi klub u kom sam počeo da radim je Gorica u Sloveniji, ali tada je korona bila i stanje u Sloveniji nije dalo prostora da pokažem šta mogu"

Gledao je svaku utakmicu Partizana ove sezone.

"Dosta toga u igri Partizana znam i poznajem, koliko sam ih gledao do sada. Ali nisam stigao da se bavim i protivnicima", poručio je Petrić.

