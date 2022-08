MI SMO BOLESTAN NAROD! Treneru Sarajeva pukao film: Naša najveća sreća je TUĐA NESREĆA! VIDEO

Veliki derbi 7.kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Sarajeva završen je nerešeno 2:2

Sarajevo je krajem prvog poluvremena ostalo sa igračem manje, ali je preko Ikića i Muhameda stiglo do vođstva od 2:0. Na semaforu je taj rezultat stajao sve do 88. minuta, nakon čega su Haračić i Bekrić blickrigom doveli Željezničar do remija. Sarajevo je tako četvrti meč uzastopno ostalo bez trijumfa, pa je posle meča trener gostiju Feđa Dudić bio vidno iznerviran, što pokazuje njegov odgovor na pitanje da li je pritisak bio prevelik.

Stati, pa poslušati. Pa puštati jednom sedmično. Objasnio. Ovo je zaista jedno bolesno društvo. pic.twitter.com/sbx2NAYcFt — Miroslav Dragoljević (@Miroslav_D7) August 26, 2022

- Mi smo izopačeno društvo. Bio sam Murinjo prva tri kola, ali sada nisam dobar. Zašto da menjamo trenera svakih sedam dana? Kakav pritisak? Niko me nije gurao ovde, imam svoj posao iza sebe. Sa 39 godina osvojio sam trofej i dva puta otišao u Evropu.Šta reći za Liverpul?Tri kola bez pobede pa će neko reći da Klop ne valja?Naša najveća sreća je tuđa nesreća i ne samo u sportu, rekao je Dudić i nastavio:

"I moj kolega Edis u Željezničaru odlično radi. Došao je kad niko drugi nije hteo, a već dva meseca mu skidaju glavu. Što neko drugi nije došao kad su svi drugi bežali? Ja sam došao u Sarajevo i napraviću rezultat ako ću imati kontinuitet. Ćutim, igram i radim sa onim što imam. Da li sam se ikad žalio da mi nedostaju igrači? Nema pritiska, mi ga stvramo veštački. zaključio je besni Dudić

