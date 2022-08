LAKŠE SE DIŠE U PARTIZANU! Petrić: Olakšanje zbog plasmana u grupnu fazu Lige konferencija, okrećemo se prvenstvu

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je danas da igrači osećaju veliko olakšanje posle plasmana u grupnu fazu Lige konferencija i da se sada okreću prvenstvenoj utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca.

"Završili smo ono što smo imali poslednjih sedam dana, evropske utakmice i veliko je olakšanje za igrače što smo se kvalifikovali. Nosili su veliki teret, koji je bio i za klub, navijače, ljude koji dolaze da prate Partizan. Sada je prvenstvo, sutra je utakmica koja može da bude zanimljiva pošto smo doveli igrača (Hamidu Traore) koji može da napravi balans, da drugačije igramo", rekao je Petrić na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

Partizan je odložio dve prvenstvene utakmice zbog mečeva u kvalifikacijama za evropska takmičenja, a Petrić je rekao da će to zakomplikovati situaciju sa rasporedom, pošto će se onda pomeriti i utakmice Kupa Srbije i neće imati vremena za odmor.

"Odigrao je prošle sezone mnogo utakmica, ove tri u turskom prvenstvu, deluje spremno i želi da se dokaže. Sutra u utakmici u Kragujevcu će imati šansu to da pokaže. On je igrač između Zdjelara i Moreire, videćemo na koju stranu će otići", dodao je trener crno-belih.

Partizan će u nedelju od 17 časova igrati u Kragujevcu protiv Radničkog 1923, utakmicu osmog kola Super lige Srbije.

Petrić je rekao da će posle današnjeg treninga videti kakva je situacija u ekipi u vezi sa umorom i povredama igrača, da se Lutovac vatio, a da će Pavlović u ponedeljak početi da trenira. Sa treninzima je u petak počeo i Pantić, a Petrić očekuje da će taj igrač biti u jačem ritmu treninga posle pauze u prvenstvu u septembru.

Upitan o "večitom" derbiju koji je na programu u sredu u Humskoj, Petrić je rekao da o toj utakmici samo razmišlja koliko je potrebno da organizuje treninge i najavio da će neke igrače odmarati ne zbog Crvene zvezde, već zbog ritma koji je ekipa imala.

Posle dolaska Traorea, u Partizanu se nadaju da će dovesti igrača Standarda iz Liježa Gojka Cimirota.

"Očekujem da će klub učiniti sve da se to završi. Standard ima svoju računicu i prioritete, bilo bi dobro da dodje, ako ne sad onda može u januaru i tada će nam biti pojačanje. Nisam dobio nijednu informaciju da će Vujačić da ode u Soči, ako se to desi želim mu svu sreću, svi smo mi tražili novi put i nove izazove. Ako on ode, onda imamo manjak na centarhalfu", naveo je.

Upitan da li je zadovoljan sastavom, Petrić je rekao da mu je "trenutno u redu" i da ne bi hteo da gomila igrače.

"Biće tu možda nezadovoljnih jer svi hoće da igraju, ako neko ode ili se povredi treba nadomestiti, a šta će biti u januarskom prelaznom roku, da li ćemo zarotirati, prodavati, dovesti, to je moja filozofija koju treba da prenesem klubu šta treba da se radi da Partizan bude jači u narednom periodu. Bio sam funkcioner, sada trener i trebalo bi da se uklapam u politiku kluba i da to pratimo. Da li ćemo svi zajedno uspeti da promenimo filozofiju Partizana videćemo u narednom periodu", dodao je on.

Nekadašnji fudbaler crno-belih rekao je da u ovom periodu mora da se radi kako bi se klub pripremio za januarski prelazni rok.

"Ako procenimo šta to želimo od Partizana naravno da ćemo razgovarati i doći do zajedničkog rešenja sa ljudima u sportskom delu", dodao je Petrić

foto: @starsport

Govoreći o pritisku, Petrić je rekao da su igrači bili pod velikim pritiskom zbog celokupne situacije u poslednjih mesec i po dana, ali da ga on ne oseća i da nema tenziju.

"Ne znam kako su ljudi to shvatili... idemo od utakmice do utakmice, meč na Malti je bio rutina. Pitali su me za tešku grupu, svi imaju kvalitet, dobro je da momci vide kako izgleda igrati protiv ekipe iz lige pet, to se dobija iskustvom. Meni je sada važan samo Kragujevac" Partizan će u Ligi konferencija igrati protiv češke ekipe Slovačko, francuske Nice i Kelna iz Nemačke.

"Koga god da smo dobili bilo bi isto, teške utakmice. Igrači će imati priliku da se pokažu protiv tih ekipa, biće drugačija atmosfera, a pre toga i mnogo utakmica. Igrači će biti sve bolji, jedan ili dva igrača mogu da promene ceo način igre i nadam se da će doći do toga", rekao je Petrić.

Upitan da li je od kluba tražio vreme za postizanje određenih rezultata, Petrić je rekao da se za dva minuta dogovorio o angažmanu i da se koncentriše samo na igrače, da im sa svojim saradnicima prenese iskustvo i znanje.

On je 2018. godine bio pomoćnik tadašnjem treneru Zoranu Mirkoviću i upitan je da uporedi tu situaciju sa trenutnom.

"Slična je bila atmosfera što se tiče terena, nije bilo veliki izbor, ali nekad ne dobijate poziv kada je sve u redu, nego kada je problem, da pokušate da ga rešite. Ljudi pričaju da sam ja toliko grobar pa sam došao da pomognem Partizanu. Bitno je da igrači počnu da se opuštaju i pružaju šta mogu u datom trenutku. Naglasio sam da će prve utakmice biti takmičarske, da je bitan rezultat i cilj, a ne lepota", rekao je Petrić.

Partizan je odigrao pet utakmica u Super ligi i sa osam bodova zauzima 11. mesto na tabeli. Radnički ima bod više na devetom mestu.

Beta