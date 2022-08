OPROŠTAJ OD LEGENDE MILUTINA ŠOŠKIĆA: Saučešće Fudbalskog saveza Srbije!

Legendarni golman Partizana i reprezentacije Jugoslavije Milutin Šoškić, preminuo je u 85. godini. Vest je potresla fudbalsku javnost u našoj zemlji, a oglasio se i Fudbalski savez Srbije.

IN MEMORIAM: Милутин Шошкић (1937 - 2022) У 85. години живота преминуо је легендарни голман Партизана и наше репрезентације, Милутин Шошкић. Фудбалски савез Србије изражава најискреније саучешће породици, пријатељима и ФК Партизан.#MilutinŠoškić • #FKPartizan • #FSS pic.twitter.com/yf2xvojyVR — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) August 27, 2022

Milutin Šoškić je 50 puta nosio dres sa državnim grbom SFRJ i za to vreme osvojio zlato na Olimpijskim igrama i to u vreme kada su to takmičenje igrale A reprezentacije, kao i srebr na Kupu nacija (današnji EURO).

Bio je i član zvaničnog FIFA tima sveta 1963. u meču protiv engleske na stogodišnjici FA Engleske.

Kurir sport