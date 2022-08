ČUKARIČKI GRMI NA SUĐENJE: Ako nekome smetamo, nek nam to kažu! Valjda je interes Srbije da nas predstavljaju NAJBOLJI klubovi!

Čukarički je poražen od Kolubare u Lazarevcu sa 3:2, bio je to prvi neuspeh Brđana na gostujućim terenima u Super ligi ove sezone. Po završetku utakmice, Beograđani su čestitali Lazarevčanima na trijumfu, ali su isto tako bili ogorčeni na one koji bi trebalo da garantuju uslove za fer i poštenu borbu na terenu.

- Nije nikakav problem da Čukarički izgubi od Kolubare, dogodilo se to nama i prošle godine, pa smo na kraju ostvarili cilj, bili smo ubedljivo treći, izborili plasman u Evropu. Problem je kad na taj poraz utiče neko drugi, a ne fudbaleri našeg ili protivničkog tima – kazao je Vladimir Matijašević, sportski direktor Čukaričkog, koji je potom bez potpitanja nastavio:

- Direktno smo oštećeni u tri situacije, sva tri puta je to bilo više nego očigledno. Posle našeg vođstva, Kolubari je priznat izjednačujući pogodak uz evidentan ofsajd. Posle konsultacije sa VAR sobom priznat je gol, iako se jasno videlo da je napadač Lazarevčana bio u ofsajd poziciji, ispred poslednjeg igrača naše odbrane. Kod trećeg gola Kolubare, u začetku akcije domaćina, igrač Kolubare je igrao rukom, tada se VAR nije oglašavao. I potom, kulminacija svega je nedosuđeni jedanaesterac nad Badamosijem u poslednjem minutu nadoknade prvog poluvremena. Suviše očiglednih detalja da bi bilo slučajno.

foto: Printskrin

Nisu se u Čukaričkom dugo oglašavali povodom suđenja, u poslednjih pet godina to nisu na Banovom brdu činili niti jednom, zato je i razumljiv gnev čelnih ljudi kluba.

- Jedini smo privatni klub u državi, jedan čovek ulaže svoj novac, napravio je organizaciju za primer, konstantno napredujemo u svim segmentima. Ako nekome smeta 30 miliona evra uloženih u tim u prethodnih deset godina, činjenica da redovno, bez dana zakašnjenja plaćamo porez i doprinose državi, da od našeg kluba živi ko zna koliko porodica, neka nam kažu. Ponavljam, sve bez ičije pomoći, izdržavamo se gotovo isključivo od transfera. I ne tražimo da nam bilo ko pomaže, ali zato ne sme niko ni da nam odmaže. Želimo samo da budemo ravnopravni na terenu, da suđenje bude fer, da imamo isti tretman kao i svi drugi klubovi. I ništa više od toga! Nismo se oglašavali u prethodnom periodu, a mogli smo. Smatramo da greške mogu da se naprave, ljudski je grešiti, ali ovo je nešto drugo.

Sportski direktor Matijašević insistira na sopstvenoj odgovornosti u izboru tima i stručnog štaba, ali želi i da svi ostali, pa i arbitri imaju svoj deo odgovornosti.

- Naravno, nama ostaje da se bavimo analizom onoga što nije valjalo u meču u Lazarevcu. Imali smo protiv sebe kvalitetnog i veoma motivisanog rivala, i drago nam je da je tako, to pokazuje i veličinu Čukaričkog, svi žele da se dokažu protiv nas. Ako nekome smetamo, neka nam to odmah kažu, rešićemo i to. Ako treba da se traži krivac, to mogu da budem isključivo samo ja. I mogu da odem odmah, ni to nije nikakav problem. Odgovornost na formiranju tima, dovođenju pojačanja, izboru šefa struke i njegovih saradnika je apsolutno moja. Ako oni nisu dovoljno dobri, to je apsolutno moja krivica. U tom slučaju, neće nam biti krive ni sudije, ni VAR, ni bilo ko drugi – kazao je Matijašević, koji je potom nastavio:

- Ali, ne želimo da dozvolimo da nam oduzmu pravo da se borimo. Ukoliko neko bude bolji od nas, čestitaćemo mu, baš kao što su naši momci čestitali Kolubari na borbenosti i onome što su pružili na terenu. I njima, ponavljam, niko ništa ne zamera, momci su se borili za sebe, svaka im čast na onome što su pružili.

Svesni su u Čukaričkom da je bilo propusta u njihovoj igri, ali isto tako žele da ne bude grešaka onih koji bi trebalo da pravično sude.

- Naravno, pitanje je kakav bi rezultat bio da je suđenje bilo drugačije, odnosno da su donete ispravne odluke. Možda bi Kolubara i u tom slučaju pobedila, možda bi mi odneli sva tri boda iz Lazarevca. Ali, to sada nije bitno, najvažnije je da u nastavku sezone imamo fer i korektno suđenje, i da na kraju plasman u Evropu izbore oni timovi koji to zaslužuju. Uostalom, interes svih nas u srpskom fudbalu je da zemlju predstavljaju najbolji timovi i nadamo se da će tako i biti. To je jedini ispravan put, sad kad imamo reprezentaciju na Svetskom prvnenstvu, kad se svi nadamo da će selektor i igrači ostvariti još veći uspeh u Kataru. Sad kad je naša domaća liga na 11. mestu u Evropi, od naredne sezone sa dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pet ukupno na međunarodnoj sceni. Ne bih voleo da se našem fudbalu na mnogo višem nivou vrati na najgori mogući način za neke druge negativnosti, a dešavalo se to u prošlosti, Bog nas je kažnjavao za neke propuste. Zbog toga insistiramo na fer i poštenim uslovima za borbu. Još jednom ponavljam, za sve što ne valja u Čukaričkom adresa sam ja, najodgovorniji sam za formiranje tima, izbor igrača. I mogu da odem danas, kao što sam uzdignuta čela otišao i iz Fudbalskog saveza Srbije

