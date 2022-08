ŽELIMO POBEDU U DREBIJU: Natho puca od optimizma pred okršaj sa Crvenom zvezdom!

Fudbaler Partizana Bibras Natho rekao je danas da će da veruje u svoj tim i da se nada da će sreća biti na njihovoj strani i da će pobediti u predstojećem "večitom" derbiju protiv Crvene zvezde.

"Da, sledeća utakmica je derbi, svako zna šta znači derbi - to je jedan drugačiji meč u odnosu na druge duele. Takodje, najvažniji meč za navijače. Pokušaćemo da damo najbolje, da damo sve od sebe. Verujem u naš tim, nadam se da će sreća biti na našoj strani i da ćemo pobediti", rekao je Natho, prenosi klub.

Fudbaleri Partizana su juče u gostima pobedili Radnički 1923 sa 1:0, u utakmici osmog kola Super lige Srbije, a već u sredu će dočekati crveno-bele u derbiju devetog kola domaćeg šampionata.

Pobedu crno-belima u Kragujevcu i sva tri boda doneo je upravo Natho, pogotkom u 88. minutu.

"Utakmica je bila veoma teška, bilo je izuzetno toplo, a teren je bio suv, nisu ga nakvasili vodom, te se lopta jedva kretala. I u prvom poluvremenu smo stvarali šanse, imali smo dve dobre, nismo postigli gol, ali smo pobedili na kraju. Nismo dobro počeli sezonu i svaka pobeda nam daje više samopouzdanja i gura nas napred", istakao je Natho.

Trener Partizana Gordan Petrić je promenio formaciju, a Natho je u Kragujevcu odigrao svih 90 minuta.

"Trener je promenio formaciju na poslednjem meču i to je sve vratilo u normalu. Igramo kako trener kaže i misli da treba, a ta formacija koju on odredi je najbolja za nas, a kada pobedimo, onda je ta promena i dobra odluka", rekao je on.

Za crno-bele je u Kragujevcu debitovao i Hamidu Traore.

"Dobili smo Traorea, jednog jakog igrača sredine terena, kakav nam je i bio potreban. Nadam se da će nam on pomoći da budemo bolji, a mi ćemo pokušati da mu pomognemo da se uklopi brzo i postane deo tima", rekao je Natho.

"Večiti" derbi izmedju Partizana i Crvene zvezde na programu je u sredu od 20.00 na stadionu u Humskoj.

Beta