KAPITEN PARTIZANA UROŠEVIĆ PRVI PUT TRAŽIO IZMENU! Petrić nezadovoljan: Ponavljaju se stvari koje ne bi smele

Trener crno-belih, Gordan Petrić istakao je da nije bio baš najzadovoljniji igrom Partizana, istakavši da se neke stvari koje ne treba da se dešavaju konstantno ponavljaju crno-belima.

- Malo je drugačije u odnosu na Mladost. Više smo malo igrali. Ali opet se stvari ponavljaju koje ne bi smeli da se ponavljaju igračima sa dosta mečeva u nogama. Tu se događaju neke stvari o kojima neću javno komentarisati. Svakako, spremamo se za sredu. Neki igrači su izašli ranije, kao Urošević koji nikad nije tražio izmenu danas ju je tražio - kazao je Petrić.

Šef stručnog štaba crno-belih kaže da nema opravdanja u tome što je teren bio slab, jer je na istom igrao i Radnički.

- Sad su to dečije bolesti, reći teren je slab. Teren je slab i nama i Radničkom. Tehničke greške su bile izražene kod nas. Miran pas, to je ono što me zabrinjava. Okrećemo se Crvenoj zvezdi i videćemo kako će izgledati - zaključio je Petrić.

