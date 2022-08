PARTIZAN OPREZAN NA MALTI! Petrić: Verujem da će igrači odraditi utakmicu na pravi način

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je danas na Malti da je siguran da će njegova ekipa, i pored velike prednosti iz prve utakmice, na pravi način odigrati predstojeći revanš protiv Hamruna u plej-ofu za ulazak u Ligu konferencija.

"Odigrali smo jedno poluvreme u Beogradu i stvorili prednost koja može da nam mnogo znači, ali ja sam siguran da su momci koncentrisani, da su pravi profesionalci i da će sutra da odrade utakmicu na pravi način", rekao je Petrić na konferenciji za novinare.

Partizan je u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija u Beogradu slavio sa 4:1, a revanš je na programu sutra na Nacionalnom stadionu u Ta Kaliju.

"Sigurno da oni razmišljaju u tom pravcu da u jednom trenutku rizikuju, da možda igraju drugačije nego što su igrali u Beogradu, ali ponavljam - moji igrači su spremni na sve", rekao je Petrić.

"Imaju kvalitet za to, u krajnjoj liniji, zato su i u Partizanu, tako da možemo da odgovorimo i ako nas napadnu i ako se vrate u srednju zonu. Da li će naši igrači to da iskoriste? Pa, verovatno, ako se otvori prostor oni će to iskoristiti", dodao je on.

Bek Partizana Marko Živković rekao je da očekuje da će sutrašnji meč na Malti biti teži od onog odigranog u Beogradu.

"Očekuje nas teška utakmica, sigurno da će biti teža nego u Beogradu, ali imamo tu prednost iz prve utakmice. Od nas se očekuje da pobedimo, tako ulazimo u svaku utakmicu... Mislim da neće biti problema i da ćemo proći u grupnu fazu Lige konferencija", rekao je Živković.

Utakmica je na programu sutra od 20.00.

