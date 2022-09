PETRIĆ PRED KOLUBARU: Najteža utakmica otkako sam došao u klub

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je danas da crno-bele protiv Kolubare očekuje najteža utakmica otkako je on preuzeo ekipu ali da veruje da su igrači spremni za izazov.

"Sutra nas čeka najteža utakmica otkako sam došao jer su igrači pokazali u derbiju koliko mogu i šta mogu. U životu i sportu je najteže ponavljati i dokazivati se. Kolubara prethodnih par kola ima dobre rezultate, trener je iskusan, dobro je organizovao. Biće izuzetno teška utakmica za nas, ali siguran sam da su momci spremni, da su se odmorili i u glavi spremni za sutrašnju utakmicu", rekao je Petrić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 18 časova u Lazarevcu protiv Kolubare, utakmicu 10. kola Super lige Srbije.

Crno-beli u duel ulaze posle remija 1:1 sa Crvenom zvezdom.

"U prvih 20 minuta smo ušli u paniku, to su bili korneri koji su nas vratili nazad, da nije bilo njih mislim da bismo svih 90 minuta igrali na nivou od posle tih 20, 25 minuta. Pokazali su igrači ono što mogu, ali u sportu je najteže ponavljati. To bi trebalo da bude recep kako Partizan da igra. Sutra nas čeka potpuno drugačija utakmica, biće drugačija postavka Kolubare nego protiv Crvene zvezde. Ali moramo da skupljamo bodove, u nekim utakmicama to možda neće biti lepota, ali je bitno da se uzimaju bodovi", rekao je Petrić.

foto: Nenad Kostić

On je naveo da se posle jučerašnjeg treninga niko nije požalio na povrede i da su igrači spremni za utakmicu.

"Emotivno su ispražnjeni posle derbija, ali prošlo je nekoliko dana od tada, sutra je novi dan. Videćemo na današnjem trenungu da li će se neko požaliti, ako bude toga, ima igrača za zamenu", dodao je on.

Trener crno-belih rekao je da su igrači bili u nekoj vrsti nervoze kada je preuzeo ekipu, ali da polako počinju da se opuštaju.

"Ove jake utakmice su signal da se polako vraćaju u normalu. Ne mogu da zaborave da igraju fudbal, ali neka dešavanja u klubu i oko kluba su ih sputala. Nisu se opustili 100 odsto, ali došao je igrač koji je napravio balans na sredini, vraćaju se igrači iz povreda, videćemo, ide na bolje. Kada dodje pauza biće više vremena za odmor i rad, a kada dodje ona prava pauza moraće da se zarotira. Ali ne bih sada o tome, kada dodje vreme za to", naveo je.

On je rekao da je teško sada naći kvalitetnog igrača pošto je počela sezona i ekipe su formirale sastave.

"Nisam za to da dodju igrači samo da bi došli, nego da dodje onaj ko može da napravi veliku razliku. Nije se došao Gojko Cimirot iz Belgije, iskomplikovalo se, a to bi bio balans koji bi dao ekstra na sredini terena. Ali zadovoljan sam ovim igrača, zavisi od mnogo stvari da li će neko doći ili otići u novembru", rekao je Petrić.

Govoreći o Kolubari, Petrić je rekao da je to iskusna ekipa predvodjena iskusnim trenerom Dejanom Djurdjevićem.

"Očekujem tešku utakmicu, kao u Kragujevcu, samo što Kolubara ima drugi kvalitet u odnosu na Radnički. Moramo da budemo oprezni sa igrom iza lopte, to je njihovo opredeljenje igre, ali svakako će to biti jedna od najtežih utakmica otkako sam došao", dodao je.

Petrić je rekao da se igrač Danilo Pantić polako vraća i da je u poslednja dva, tri treninga bio u duelima sa saigračima.

"Kako dani prolaze sve više je u kontaktu sa igračima. Očekujem da se vrati posle pauze u prvenstvu u septembru. Minutaža će zavisiti od njegove fizičke spreme i odobrenja medicinskog tima. Ne volim da forisram igrača da se vrati i pored toga što mi treba. Želim da bude zdrav, ne želim da se igram sa bilo čijom karijerom, da dodje do dugotrajne povrede. On može da igra na više pozicija, mnogo puta je pokazao da ima kvalitet i o njemu mislim kao da je novi igrač koji je potpisao za klub", naveo je.

Petrić je čestitao mladim selekcijama Partizana na osvojenim trofejima na međunarodnim turnirima, pozvao je igrače da treniraju i više, a trenere da obrate pažnju na tehniku.

Partizan je odigrao sedam utakmica u prvenstvu i sa 12 bodova zauzima osmo mesto na tabeli. Kolubara ima tri boda više na sedmom mestu, ali i dve utakmice više.

Kurir sport