SILOVALI SU ME I TUKLI, HTELA SAM DA SE UBIJEM: Jeziva ispovest Keti Prajs, nekadašnje starlete i devojke mnogih fudbalera

Keti Prajs je pre dve decenije slovila za jednu od najpoželjnijih devojaka u Velikoj Britaniji. Kao atraktivna mlada žena ušla je u svet sporta, prvo Formule 1, a onda i fudbala.

foto: Printskrin/Instagram

Podvrgla se brojnim hriruškim intervencijama, nebrojeno puta je uvećavala grudi, navodno 13 puta, radila zadnjicu, vršila mnoge estetske korekcije po telu. Poznata je po svojim vezama sa brojnim fudbalerima Premijer lige. Bila je u ljubavi sa Tedijem Šeringemom, Jonom Arneom Riseom, Dele Alijem, Šejnom Dafijem, dk je iz šeme sa Dvajtom Jorkom rodila sina.

Bivša TV zvezda i bivši model Kejti Prajs šokirala je javnost priznanjem da je pre četiri godine bila žrtva pljačke i grupnog silovanja. Svoju bolnu i jezivu ispovest iznela je nekoliko dana pred premijeru dokumentarnog filma "TRauma i ja".

Nekadašnja manekenka poznata po burnom životu i estetskim zahvatima, nedavno je viđena kako posećuje bolnicu za mentalno zdravlje "The Priory". Tabloidi su odmah započeli sa nagađanjem o razlozima terapije, od alkoholizma i narkomanije do zavisnosti od plastične hirurgije, međutim, Prajsova je odlučila da glasinama stane na put i priznala da se leči od posttraumatskog sindroma.

- Produkcijska ekipa i ja smo se smestili u dva kombija i krenuli smo na put od Johanezburga do Svazilenda. Najveću glupost smo napravili tako što nismo dobro procenili rizik i nismo imali obezbeđenje. Negde na polovini puta zaskočila nas je banda. Bilo ih je šestoro. Imali su oružje. Izbacili su nas iz kombija i pokupili opremu koju smo nosili sa sobom. Laptopove, ajpedove, gotovinu, nakit, sve što je bilo iole vredno, pa čak i naše pasoše su ukrali - pričala je Keti Prajs i nastavila:

- Ali to nije bio kraj. Jedan od njih me je uhvatio za ruku i držao mi je cev pištolja uperenu u glavu, naterao me je da uđem u kombi. Pokušala sam da se odbranim, grčevito sam ga udarala dok mi je cepao odeću. Onda me je udario tako jako da sam izgubila svest. U glavi mi je bubnjalo. Nisam mogla da se pomerim. Trajalo je satima, silovali su me i smenjivali se. Kad god bih pokušala da se odbranim ili pobegnem, tukli su me još više. Ne znam koliko je trajalo. Meni je izgledalo kao večnost.

Kejti kaže da je posle incidenta i fizičkog oporavka odlučila da potisne strašna sećanja. Međutim, negiranje događaja je vodilo u mračna bespuća alkoholizma, zloupotrebe lekova, depresije...

- Jednog dana sam odlučila da ovo mora prestati. Otišla sam na kliniku, ispričala psihijatru šta se dogodilo i krenuli smo u proces suočavanja - objasnila je Prajsova.

Keti Prajs (44) se više puta udavala. U braku je bila sa TV voditeljom Piterom Andreom, bivšim MMA borcem i glumcem Aleksom Ridom, te Kiranom Hejlerom. Majka je petoro dece, tri sina i dve ćerke. Bankrotirala je 2019. godine zbog duga od 3.500.000 funti.

Kurir sport