BINIĆ OTKRIO ŠOKANTNE DETALJE: Ova utakmica je NAMEŠTENA! Uništićete nas, nemojte to da radite! To je STRAŠNO!

Dragiša Binić proslavljeni fudbaler Crvene zvezde bio je član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Binić je bio je zadužen za regularnost takmičenja.

Binić je otkrio šta se sve dešavalo kada se on time bavio. Rekao je da su svi bili u kombinaciji i otkrio jednu specifično nameštenu utakmicu.

"To sam video, utakmica u Subotici. Spartak- Radnički Niš Tu noć ja celu noć na telefonu. Objašnjavam da ne može to tako. Da sam dobio dopis. Tačan rezultat, kako ide rezultat. Suspendovaće nam ligu. Uništiće nas, nemojte da radite to", rekao je Binić u podkastu "Sportlight" i nastavio:

Odem u svlačionicu, kod gosta, kod domaćina, kod sudije… Znaš koliko to njih interesuje? Oni to teraju tako I ja dobio sam i nekih, da ne pričam koliko sam prijava dobio. I na svaku reagujem. nisam uspeo. Dok nisam video da su svi u kombinaciji. To je tako maha uhvatilo, to je strašno", zaključio je Binić.

