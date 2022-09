IGRAČ KOJI JE SPASIO PRELAZNI ROK PARTIZANA: U Češkoj učinio ono što je trener TRAŽIO od njega

Fuseni Dijabate (26 godina) došao je u Partizan ovog leta kao slobodan igrač, nakon što je raskinuo ugovor sa turskim Trabzonom. U prethodnoj sezoni nastupao je za Giresunspor, kao pozajmljen igrač Trabzona, a nekada je bio i velika nada Lestera.

Sa crno-belima je potpisao trogodišnji ugovor.

foto: FK Partizan/Miroslav Todorović

Utakmica protiv Slovackog bila je konačna potvrda da je Dijabate ubedljivo najbolje pojačanje Partizana u letnjem prelaznom roku. U skoro svakoj utakmici ove sezone predstavljao je konstantnu opasnost za protivničke odbrane, pa i u trenucima kada crno-belima nije išlo na terenu on se uglavnom isticao kao svetla tačka tima.

U Češkoj je to sve došlo i na naplatu, tako što je dvadesetšestogodišnjak iz Malija postigao dva gola nakon individualnih akcija i time vratio nadu Partizanu da može doći do pozitivnog rezultata, bez obzira na to što je igrao sa igračem manje većinu meča.

Prvo je u 47. minutu postigao sjajan gol šutem sa dvadesetak metara, a pet minuta kasnije, nakon prodora po levoj strani, uz malo sreće nakon odbitka od igrača domaćeg tima, postigao i drugi gol.

To je njegov treći gol u Evropi ove sezone (bio je strelac trećeg gola u Beogradu protiv malteškog Hamruna).

foto: Profimedia

U domaćem prvenstvu Diabate se još uvek nije upisivao u strelce, ali to svakako ne umanjuje njegov ogroman doprinos na terenu, agilnost i konstantna ponavljanja.

I protiv večitog rivala fudbaler iz Malija bio je jedan od najboljih na terenu, što je dodatna potvrda njegovog kvaliteta.

"Dijabate ima kvalitet, talenat, ali u pojedinim situacijama se igra više nego što je to potrebno. Videćemo u narednom periodu, mislim da mora da bude malo konkretniji", rekao je trener Gordan Petrić nakon remija u 168. večitom derbiju.

Ove reči očigledno su uticale na Dijabatea, koji je upravo protiv češkog tima pokazao ono što je trener od njega očekivao - konkretnost.

Kurir sport