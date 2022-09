UPRAVA ZVEZDE JE ODRADILA POSAO ZA SRBIJU! Stefan Mitrović debituje: Reprezentacija je san, sledi dokazivanje

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković danas je objavio spisak igrača za predstojeće mečeve u Ligi nacija, a na njemu se našlo još jedno novo ime.

U pitanju je dvadesetogodišnji fudbaler Crvene zvezde - Stefan Mitrović.

On je ovim povodom dao izjavu za zvanični sajt crveno-belih.

"Presrećan sam, jer je poziv u reprezentaciju Srbije ostvarenje dečačkog sna. Ovo je za mene jedan od najlepših dana u životu, uz onaj kada sam potpisao za Crvenu zvezdu. Hvala i upravi kluba koja mi je posvetila puno vremena razgovarajući sa mnom i savetovala me da prihvatim poziv Srbije, iako sam imao i opciju da igram za Kanadu. Izuzetno sam ponosan što sam na spisku, kao i što je tu Eraković, saigrač iz kluba, prijatelj i neko ko me je dočekao i u mladoj reprezentaciji, i u Zvezdi, a sada će to učiniti u A timu. Nemam strah, mislim da su to uvideli i navijači Crvene zvezde, s obzirom da sam se brzo adaptirao u ekipu i verujem da će takav slučaj biti i sa reprezentacijom. Daću sve od sebe da se izborim za debi, a za mene je ovo veliki podstrek i motiv da nastavim dalje da radim i da se dokazujem", rekao je mladi fudbaler Crvene zvezde.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Mitrović je stigao u Zvezdu ovog leta iz Radničkog iz Niša, u transferu vrednom 500.000 evra. Do sada je zabeležio 10 nastupa za beogradski tim (šest u domaćem prvenstvu i četiri u Evropi), uz ukupno tri postignuta gola.

Dobre partije i potencijal mladog igrača, očigledno nisu ostali neprimećeni ni kod selektora srpskog nacionalnog tima.

