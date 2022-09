POTRESNA ISPOVEST DUŠANA TADIĆA: Bio sam brži od njih u ODELU i CIPELAMA, zadao sam udarce VOĐI bande

Srpski reprezentativac Dušan Tadić govorio je detaljno za holandski Telegraf o napadu na njega, koji se dogodio u noći između 27. i 28. jula ove godine.

"Bio sam na večeri sa prijateljem, a oni su ispod mog automobila postavili uređaj za praćenje. Kada sam stigao kući, dvojica razbojnika su me napali. Bio sam u odelu i cipelama, ali sam bio brži od njih. Trčao sam 400 metara i nisu mogli da me stignu, ali su imali skuter. Uspeli su da me stignu i izbila je tuča. Kretao sam se levo i desno kako bih izbegavao konflikt, a uspeo sam i da zadam nekoliko udaraca vođi bande. Drugi me je uhvatio s leđa za vrat, ali sam ga udario laktom. Uspeo sam ponovo da pobegnem i tada sam ih izgubio iz vidokruga", rekao je Tadić i dodao:

"Tek kasnije shvatite da su stvari mogle da budu drugačije. U tom trenutku ste puni adrenalina i počinjete da se borite. Čak i da sam video da nosi tri pištolja, ne bih dozvolio da izgubim ponos. Odrastao sam u Srbiji i često sam bio deo tuča. Osećao sam se snažno", zaključio je Tadić za holandske medije.

foto: Profimedia

Podsećamo, ubrzo nakon vesti da su Tadića napali razbojnici, navijači Ajaksa na tribini su postavili poruku podrške za srpskog reprezentativca:

"Ma ti si car, ne može tebi niko ništa!", glasila je poruka najvatrenijih pristalica Ajaksa, napisana na srpskom jeziku.

Dušan Tadić igrao je u ovoj sezoni na svakoj utakmici Ajaksa (ukupno osam, od čega šest u prvenstvu Holandije i dve u Ligi šampiona), te zabeležio pet asistencija u holandskoj ligi.

Kurir sport