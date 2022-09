ITALIJANI ŽESTOKO UDARILI NA VLAHOVIĆA: Srbin plaćen 80 miliona evra postiže gol na svakih 531 minut!

Juventus se nalazi u velikoj krizi.

Slavni italijanski klub posrće kako u Seriji A tako i u Ligi šampiona.

Naravno na udaru su i trener Alegri i igrači, a ponajviše srpski golgeter Dušan Vlahović od koga se očekuju golovi

Tako je čuveni "Gazeta delo sport" doneo je opširan tekst o Srbinu s naslovom "Vlahović - napeti živci i nula golova iz četiri utakmice"

Italijanski novinar pisao je o lošoj formi Srbina koji svakih 531 minut postiže gol.

foto: Profimedia

Evo i celog teksta:

"Onog dana kada se Dušan Vlahović pojavio u italijanskom fudbalu, prvi rival bila mu je Monca. Mladi 19-godišnjak, kome je Vićenzo Montela ukazao samo 16 minuta u trećem kolu Kupa Italije, iskoristio je tu minutažu da postigne ddva gola. Bili su to njegovi prvi golovi, uvod u sjajnu sezonu koju je imao. Ovog puta Monca mu nije donela toliku sreću, jer se DV9 (Dušan Vlahović, 9), kao i čitav Juventus, zaglavio u blatu koje u poslednje vreme ozbiljno ograničava slobodu misli i kretanja", stoji na početku teksta italijanskog novinara.

Usledilo je podsećanje na početak sezone:

"Vlahović je bio grabljivica šesnaesterca, gladan i nezasit, a sada liči na uplašenu i stidljivu pticu koja više ne može da nađe put do gola. Tužna priča njegovog popodneva leži u statistici: samo jedan udarac na gol i jedan van gola, beskonačno vreme čekanja na lopte koje nikada ne stignu. Obećani ubačaji kupovinom Kostića, već njegovog saigrača u nacionalnom timu, za sada ostaju samo fatamorgana, Dušan je bio najlošiji u Juventusu po izgubljenim stavkama (16), a na kraju je pokazao i izvesnu nervozu od frustracije".

foto: Profimedia

U tekstu se dalje navode statistički podaci.

"Brojke govore da Dušan na četiri utakmice zaredom (prvenstvo i Liga šampiona) nije dao gol. A imao je munjevit start (četiri postignuta gola u prvih pet utakmica - sve u Seriji A). Usamljenost je u redu, ali ni on ne čini mnogo da se izvuče iz nje, što su pokazala i poslednja dva nastupa, definitivno ispod standarda, protiv Benfike i Monce. Dečak kupljen pre osam meseci za 80 miliona evra prolazi kroz krizu identiteta kao i ceo Juventus, ali u njegovom slučaju to je uočljivije jer se od njega očekuje da rešava probleme. I to kakav skor, jer gol na svakih 531 odigran minut je premalo za jednu njegovu vrednost, s obzirom da ono što bi teoretski trebalo da bude njegova rezerva, Arek Milik (juče odsutan zbog diskvalifikacije) ima prosek jedan na 152", stoji u tekstu Gazete.

Kurir sport