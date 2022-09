NIJE NAŠAO KLUB, PA SE POVUKAO IZ FUDBALA: Fabijan Delf završio karijeru u 32. godini

Nekadašnji engleski reprezentativac Fabijan Delf završio je svoju fudbalsku karijeru sa samO 32 godine, preneli su engleski mediji.

Delf je bez kluba od kraja juna ove godine kada mu je istekao ugovor s Evertonom, poslednjim klubom za koji je igrao.

On je prošao fudbalsku školu u Lidsa gde je i počeo seniorsku karijeru. U Lidsu je igrao od 2006. do 2009. a potom za Aston Vilu, Mančester siti i na kraju za Everton čiji je član bio od 2019. do 2022.

Najuspješnije sezone proveo je u Mančester sitiju sa kojim je dva puta osvajio titulu prvaka engleske Premijer lige.

Od 2014. do 2019. godine odigrao je 20 utakmica za englesku reprezentaciju.

