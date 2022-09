GROBAR UNIŠTIO PARTIZAN U KUPU: Dželat crno-belih iz Sremske Mitrovice je PARTIZANOVAC, to je u njegovoj porodici tradicija!

Partizanovac je eliminisao Partizan iz Kupa Srbije! Crno-beli su doživeli neviđenu blamažu u Sremskoj Mitrovici, kada su posle penala poraženi od domaćeg Radničkog (1:3). Junak utakmice bio je Mihailo Dragićević, golman kluba iz Srema.

foto: Savić Filip/PhilipsSports photography

- Slegli su se utisci posle fantastičnog trijumfa! Juče posle utakmice nisam bio svestan šta smo uradili i kakav smo uspeh napravili. Mislio sam da će mi danas biti jasnije, međutim, nije. (smeh) Ponosan sam na momke, na trenera, na ceo klub. Nestvarno je sve ovo. Može se reći da je ovo najveći skalp u mojoj karijeri. Bilo je uspeha u omladinskom fudbalu, ali sve to ne može sa ovim da se poredi - počeo je razgovor za Kurir Mihailo Dragićević i nastavio:

- Mislim da su nas igrači Partizana potcenili. Mi smo igrali čvrsto i bez respekta, od početka do kraja utakmice. To smo zacrtali u svlačionici, da moramo tako. Oni su u drugom poluvremenu čekali da se završi utakmica i onda su bili kažnjeni. Gol koji je dao Jovan Marinković ih je šokirao!

Fudbaleri Partizana izveli su četiri penala, a Dragićević je četiri puta sačuvao svoj gol. Odbranio je penale Rikardu i Andradeu, Živković je pogodio prečku, a Urošević šutirao pored gola. Bibars Natho koji ne promašuje sa penala nije igrao u Sremskoj Mitrovici.

- Nestvarno! Jednom u karijeri mi se desilo da odbranim četiri penala, u mlađim kategorijama. Ali, da desi Partizanu, da promaši četiri puta?! Neočekivano! To niko nije slutio. Bio sam smiren pre penala, verovao sam u sebe i znao da mogu dobiti mnogo. Tako je i bilo. Za Rikarda sam znao gde će da šutira. Dok sam bio u Proleteru iz Novog Sada pratio sam ga, znao sam da će šutirati levo. Ekipa je verovala u mene, rekli su mi da ću odbraniti dva penala. Pitate me za Natha. Da li bih njemu odbranio penal? Ne znam. Iskreno, voleo bih da je bio ispred mene. Opet, možda je bolje što se ovako desilo. Rikardo je šutirao prvi i promašio. Ma, ništa ne bih menjao. (smeh)

foto: www.partizan.rs

Kurir je pitao, a Mihailo Dragićević nam je dao iskren odgovor. Za koga navija mladi golman?

- Navijam za Partizan! Od malih nogu! To nam je porodična tradicija. Deda i otac su partizanovci, pa tako i ja. I sad ja izbacim Partizan! (smeh) Luda priča skroz. Ali, ne gledam to navijački. Ja sam profesionalac, emocije ostavljam po strani.

Mladi golman Radničkog koji ima 22 godine, kaže da od sreće i slavlja nije uspeo ni da se pozdravi sa igračima Partizana.

- Iskreno, bila je euforija posle utakmice. Slavili smo. Samo sa dvojicom igrača Partizana sam se pozdravio. Video sam ih kako ulaze oborenih glava i tužni u svlačionicu. Bili su u šoku. Nisu se nadali da ćemo ih pobediti i izbaciti iz Kupa.

foto: www.partizan.rs

Mihailo Dragićević emotivno je dočekao kraj utakmice.

- Roditelji su me gledali. Kada je završena serija penala, prvo sam dotrčao do njih. Majka je bila uplakana, ali srećna. Bilo mi je puno srce, kada sam video nju i oca. Posle toga su mi čestitali devojka i moja tri druga, koji su vodili navijanje sa tribina. Ljudi moji, to su trenuci koji se pamte za ceo život. O tome ću da pričam svojoj deci i unucima.

Fudbaleri Radničkog uspeh su proslavili u jednoj kafani. Pala je tada i prozivka, jer su pevali "Dajte Zvezdu da se igramo".

- Ha, ha, ha... Šalili smo se i veselili. Kad smo već pobedili Partizan, normalno je da poželimo i Crvenu zvezdu, da je ugostimo u Sremskoj Mitrovici. Daće Bog da se to desi. Voleo bih da branim protiv Zvezde, to bi bio veliki izazov za sve nas u klubu, posebno za mene.

Mihailo Dragićević je mlad i perspektivan golman.

- Počeo sam sa sedam godina u Obrenovcu, kod čika Arse, u školi fudbala "Obrenovac 1905", gde su igrali Nemanja Matić, Filip Đuričić, Ivan Obradović... U oktobru 2015. sam prešao u Brodarac i tako je krenulo ozbiljnije sve to sa fudbalom. Sećam se sezone 2018, kada smo u poslednjem kolu izgubili titulu. Tada je Crvena zvezda pobedila Partizan na Teloptiku rezultatom 4:3, iako je gubila 0:3. Uh, kakvi su to bili trenuci. Usledio je i poziv u reprzentaciju. Posle sam otišao u Proleter, ali u Novom Sadu nisam dobio minutažu kakvu sam očekivao. Upisao sam jednu utakmicu u Kupu i jednu u ligi. Vratio sam se u Brodarac, odradio četiri meseca, a letos došao u Radnički i Sremsku Mitrovicu. Bio je to pravi potez.

foto: www.partizan.rs

Radnički je protiv Partizana pokazao da ima kvalitet, međutim u Prvoj ligi Srbije posle deset odigranih utakmica zauzimaju 13. mesto sa deset bodova.

- Ne prate nas rezultati. Igramo dobro, ali ne osvajamo bodove. Nismo zadovoljni. Nadam se da je ovaj meč protiv Partizana neka prekretnica. Veujem da ćemo krenuti sa pobedama i da ćemo se se priključiti vrhu i sredini, jer nam je mesto u plej-ofu. Za vikend nam stiže Novi Sad 1921, biće to dobra prilika da potvrdimo sve ono što smo uradili protiv Partizana - zaključio je Mihailo Dragićević.

Kurir sport/ Aleksandar Radonić