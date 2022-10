UŽAS U INDONEZIJI NIJE NAJVEĆA FUDBALSKA TRAGEDIJA: U stravičnoj nesreći umrlo preko 300 navijača, HOROR SCENE pamti i Liverpul

Tragedija u Indoneziji nakon fudbalske utakmice u kojoj je više od 170 ljudi izgubilo život, druga je najveća u istoriji ovog sporta.

Nažalost, broj ovakvih slučajeva je ogroman.

Katastrofe su se dešavale na većim i manjim stadionima, na utakmicama poznatih i manje poznatih ekipa i na svim kontinentima.

Najpoznatije nesreće na fudbalskim utakmicama su one na stadionima Hilsboro i Hejzel, a ovo su tragedije koje su oduzele najviše života.

STADION NACIONAL, Peru, 24. maj, 1964. godine

Prema zvaničnim informacijama, u Peruu je 24. maja, 1964. godine poginulo 328 ljudi i to je ubedljivo najveća tragedija na fudbalskoj utakmici ikada.

Na stadionu "Nacional" u prestonici ove južnoameričke države, Peru je bio domaćin Argentini u utakmici kvalifikacija za Olimpijske igre u Tokiju. Domaći tim je imao drugo mesto, ali i utakmicu protiv Brazila koju je morao da odigra, pa je uspeh protiv "gaučosa" bio moranje.

Na stadion koji danas prima 43.000 ljudi, tada je stalo 10.000 navijača više, Peru je u završnici stigao do izjednačenja nakon vođstva Argentine rezultatom 1:0, ali je urugvajski sudija Anhel Eduardo Pazis poništio gol što je iznerviralo navijače.

Dva čoveka su sa tribina sišla na teren kako bi napala sudiju, jedan je odmah zaustavljen, a drugi je brutalno pretučen i to je iznerviralo ostale koji su raznim predmetima gađali policiju, ali to je izazvalo još veći problem jer su policajci odgovorili bacanjem suzavca na tribine.

Došlo je do velike panike, navijači su počeli da beže prema jednoj strani stadiona, ali tamo su naišli na čeličnu ogradu, a zbog mase koja je haotično jurila ka njima i pritiskala ih velikom silom, mnogi su se na tom mestu ugušili.

Oni koji su imali više sreće dočekali su da jedna grupa navijača uspe da sruši deo ograde, pa su izašli sa stadiona, ali tamo su ih sačekali sukobi sa policijom. I ispred stadiona je bilo preminulih, svedoci su pričali kako su videli mrtve navijače sa prostrelnim ranama, ali to nikada nije dokazano.

Zvanično, preminulo je 328 navijača, a više od 500 njih je povređeno.

STADION KANJURUHAN, Indonezija, 1. oktobar, 2022. godine

Tačan broj preminulih će se tek znati nakon zvaničnih informacija, ali prema poslednjim podacima, najmanje 174 osoba je izgubilo život u neredima koji su šokirali čitav svet.

Dva najveća kluba u Indoneziji, Arema i Persebaja odigrala su utakmicu na prepunom stadionu Kanjuruhan u Malangu, a nakon što je domaća ekipa poražena rezultatom 3:2, navijači su pokušali da se obračunaju sa svojim fudbalerima.

Veliki broj navijača je završio na terenu, a policija je upotrebom sile pokušala da kontroliše situaciju, međutim, daleko od toga da je uspela.

U stampedu koji je nastao u čitavom haosu, veliki broj navijača je izgubio život, a puno je i onih koji su povređeni prebačeni u bolnicu u teškom stanju.

STADION OHENE ĐAN, Gana, 9. maj, 2001. godine

Ovo je zvanično najveća nesreća na fudbalskim stadionima koja se dogodila u Africi, a u njoj je bez života ostalo 126 navijača.

Na kraju utakmice dva najuspešnija kluba u Gani, navijači Kotokoa su bili iznervirani zbog činjenice da je Hart of Oak u završnici došao do preokreta od 0:1, do 2:1.

Zbog toga su počeli da vacaju sedišta s tribina i flaše na teren i protivničke navijače.

Policija je reagovala bacanjem suzavca ali to je izazvalo paniku na stadionu i stvorio se stampedo u kom je pregaženo ili ugušeno 126 ljudi.

Za toliko preminulih delimično je odgovorno i medicinsko osoblje koje je napustilo stadion pre vremena, pa povređenima nije imao ko da pomogne.

STADION HILSBORO, Engleska, 15. april, 1989. godine

"Pravda za 96", godinama je moglo da se pročita na utakmicama Liverpula zbog 96 preminulih navijača u Šefildu.

Liveprul je polufinale FA Kupa trebalo da igra na stadionu "Hilsboro" protiv Notingem Foresta, ali utakmica je prekinuta zbog haosa na tribinama.

Veliki broj navijača je bez karata ušao na tribinu namenjenu pristalicama Liverpula i to je dovelo do potpune katastrofe.

Kada su primetili da ima previše ljudi i da će doći do ozbiljnog problema, najsrećniji navijači su uspeli da preskoče ogradu, a skandalozna je odluka da se meč ne prekine odmah, nego tek nakon nekoliko minuta kada je već bilo jasno šta će da se dogodi.

Navijači su bili pribijeni uz ogradu bez mogućnosti da se pomere, mnogi su spas pronašli u penjanju na drugi nivo stadiona, dok su navijači neprestano ulazili na tribinu neznajući šta se na njoj dešava.

Policija je napravila još veći problem, najpre je više od pola navijača ostalo van stadiona pre 30 minuta pre početka utakmice, a onda je iste te navijače praktično gurala ka tribini.

Istog dana je život izgubilo 94 osobe, a još dva navijača su preminula nekoliko dana kasnije.

Katastrofa na Hilsborou je ubrzo završila na sudu, međutim, slučaj je pra en nizom skandala. Liverpul je svake godine održavao sećanje na tragično stradale navijače, a tragedija u Šefildu donela je ogromne zakonske promene u fudbal na Velikoj Britaniji.

STADION DAŠARAT, Nepal, 12. mart, 1988. godine

Previše navijača na tribinama dovelo je do smrti 93 navijača i preko 100 povređenih.

Na utakmici Janakpura i Muktijode iz Bangladeša blizu 30.000 navijača je bilo na tribinama, a zbog velike oluje i grada koji je padao po gledaocima, nastala je panika.

Navijači su pojurili prema izlazima gde su zatekli zaključane kapije. Žrtve haosa nisu mogle da dišu i ugušene su na tom mestu.

Kurir sport