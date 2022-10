GVARDIOLA PRED VELIKI DERBI PREMIJER LIGE: Liverpul je i dalje najveći protivnik u borbi za titulu

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je danas da je Liverpul i dalje najveći protivnik u borbi za titulu u Premijer ligi, kao i da očekuje težak meč.

"Ako biste postavili to pitanje 10 utakmica do kraja, rekao bih da Liverpul ne može da dođe do vrha. Ali kada smo u poziciji u kojoj smo sada i sa Svetskim prvenstvom, sve može da se desi. Znam kakav kvalitet imaju. Uvek je bila teška utakmica i ne očekujem ništa drugo", rekao je Gvardiola, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaleri Mančester sitija gostovaće u nedelju ekipi Liverpula, u meču 11. kola Premijer lige.

Dvostruki uzastopni prvaci Engleske trenutno zauzimaju drugo mesto sa 23 boda, dok je Liverpul na 10. mestu sa 10 bodova.

Prošle sezone Siti je do titule došao u poslednjem kolu pobedom nad Aston Vilom sa 3:2, a drugo mesto je sa bodom zaostatka zauzeo Liverpul.

Liverpul je prethodne sezone osvojio Liga kup i FA kup, dok su u finalu Lige šampiona poraženi od Real Madrida (1:0).

"Pre nekoliko meseci Liverpul se borio za četiri titule, imali su više šuteva, posed, sve i u finalu su izgubili. Ovo je isti tim, isti trener, stvari se mogu promeniti. To je deo takmičenja. Ne gledam dobre ili loše trenutke, analiziram ih kao tim, uvek očekujući najbolje od njih", dodao je Gvardiola.

Meč između Liverpula i Sitija na programu je u nedelju od 17.30.

