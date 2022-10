NAVIJAČI FERENCVAROŠA SE OGLASILI O ZASTAVI KOJU SU ZAPALILE DELIJE: Predložili smo im da se nađemo u šumi... VIDEO

Navijači Crvene zvezde zadali su ozbiljan udarac pristalicama Ferencvaroša.

Popularne Delije su tokom meča u Budimpešti zapalile jednu od bitnijih zastava navijača mađarskog klupa.

13.10.2022, Ferencváros🇭🇺 - Zvezda🇷🇸, Delije burning UG (új generácio) flag (Ferencváros flag), stolen after match Ferencváros - Debrecen 09.10.2022 https://t.co/Fjy3xrmcco pic.twitter.com/MSIGpBCC6y — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 13, 2022

Tim povodom oglasili se saopštenjem navijači Ferencvaroša i izneli svoje viđenje.

- Evo priče o zastavi, onoj koju su zapalili navijači Crvene zvezde. Do nje su stigli posle meča Ferencvaroš - Debrecin, nekoliko ljudi sa austrijskim dokumentima je kupilo ulaznice i gledali su ko će da odnese zastave kući sa sobom. Kao hijene su napali "najmekšeg" čoveka, stranca (dakle nije u pitanju glavna zastava) i ta zastava je bila nošena od strane oca i mladog sina. Oni su napadnuti i zastava im je oduzeta. Potraga je odmah započeta. Zvezda je poricala u to vreme da ima ikakve veze, zato što su bile uključene neke strane grupe. Ali kako je došao dan utakmice i bilo ih je više u grupama od po tri do pet ljudi u inkognito modu, jedan Srbin koji navija za Zvezdu je prikazao zastavu. Naši navijači su signalizirali da će se boriti za nju i predložili da se nađu u šumi. Međutim, navijači Zvezde su to odbili i citirali "balkanski stil". Nastavljen je lov na zastavu, ali bezuspešno sve do dana odigravanja utakmice. Tada je ona zapaljena na stadionu. Prema nepisanim pravilima, ako grupa izda svoju zastavu, ona odlazi. Razumemo sreću večnih gubitnika u šumi, na koje ćemo reagovati objavljivanjem nekih snimaka. Iako su napravili grešku, sama grupa nije izdala glavnu zastavu i nije to uradila u borbi. Nadamo se da će ostati sa nama. Bili smo, jesmo i bićemo - poručile su pristalice Ferencvaroša.

Ferencvaros ultras explaining losing the flag to Delije.#fkcz pic.twitter.com/ilimv6exCR — Sam Street (@samstreetwrites) October 14, 2022

Kurir sport