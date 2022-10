TIKET DANA: Preuzmi 2.000 RSD BONUSA i prepiši od eksperta za klađenje - učini subotu profitabilnom!

Lige petice kao i uvek nude nekolicinu interesantnih utakmica, a kladionica Meridian uz najveće kvote i najraznovrsniju ponudu igara predstavlja i ekspertski tiket dana.

TORINO – JUVENTUS: 2

Kvota: 2.50

Derbi Torina dolazi u najgorem mogućem trenutku za Juventus. “Stara dama” je u utorak veče dotakla dno u Izraelu. Činilo se da ne može niže od poraza u Monci, ali izabranici Masimilijana Alegrija su to demantovali. Makabi Haifa je na svom terenu rutinski savladala jedan od najvećih italijanskih klubova. Navijači su sada više nego furiozni, a dodatno ulje na vatru dodali su upravo Alegri i prvi čovek kluba Andrea Anjeli.

Prvi ne namerava da digne sidro, a drugi je dao punu podršku treneru izjavivši da samo neozbiljni klubovi menjaju šefa stručnog štaba u toku sezone, te kako Juventus to nije. Bilo kako bilo, “bjankonerima” je potrebna brza reakcija, ali i da se dogodi nešto pozitivno. U ovom trenutku, ne može pozitivnije od pobede u gradskom derbiju.

TOTENHEM – EVERTON: 1

Kvota: 1.55

Totenham je u eri Maurisija Poketina bio jedan od najboljih engleskih klubova, ali čini se da ovaj tim Antonia Kontea ima još veći kvalitet. “Pevci” izgledaju sigurno i odišu samopouzdanjem, a to je zasluga italijanskog stručnjaka. Hari Kejn podseća na najbolje dane i koliko god to bilo nerealno, Konte je sigurno uverio svoje igrače da mogu do samog vrha Premijer lige.

Everton je za veoma kratko vreme prošao put od ekipe koja je dovodila vrhunske stručnjake poput Karla Anćelotija do toga da strahuju za opstanak. Prošle sezone "karamele" su se na misteriozan način izvukle, a ni nova sezona u elitnom rangu nije počela dobro. U ovom momentu, Totenhem je dosta kvalitetniji tim i biće iznenađenje ako ne osvoji tri boda.

LAJPCIG - HERTA: 1

Kvota: 1.50

Od trenutka kada je otpušten Domeniko Tedesko, a za novog trenera angažovan Marko Roze, Lajpcig je zaigrao dosta bolje. Šok terapija je urodila plodom i trijumf u Glasgovu protiv Seltika je otključao vrata osmine finala Lige šampiona. Sada “bikovi” moraju i u Bundesligi da uđu u seriju pobeda jer se nalaze na skromnom 11. mestu.

Herta je nakon nešto slabijeg početka sezone uhvatila ritam i u poslednjih pet kola ne zna za poraz. Osvojila je sedam bodova u tom periodu, a u seriji je od četiri nerešena rezultata u domaćem prvenstvu. Gostovanje Lajpcigu biće izuzetno težak izazov, a kvalitet i motivacija će sigurno biti na strani Rozeovih izabranika.

ATLETIK BILBAO – ATLETIK MADRID: X2

Kvota: 1.55

Derbi devetog kola La Lige igraće se na “San Mamesu”. Treća pozicija i 17 bodova na svom kontu su podigli ambicije u Bilbau. Ernesto Valverde je već jednom uvodio ovaj tim u grupnu fazu Lige šampiona i za njega to nije nemoguća misija. Ako nastave kao što su igrali u prvih osam kola, veoma lako mogu da završe u “top 4” ove sezone.

Atletiko Madrid ne uspeva nikako da pronađe željenu formu. Prošle godine je Dijego Simeone imao dosta razmirica sa pojedinim ljudima iz klupske strukture i nekako se čini da se mandat argentinskog stručnjaka privodi kraju. Kao da je potrebno nešto novo i Atletiku, ali i njemu. Ono što je sigurno, Simeone se nikada ne predaje i njegov tim će kidisati na pobedu na ovom gostovanju.

MERIDIANOV TIKET DANA:

TORINO – JUVENTUS 2

TOTENHEM – EVERTON 1

LAJPCIG – HERTA 1

ATLETIK BILBAO – ATLETIKO MADRID X2

Ukupna kvota: 9.01

