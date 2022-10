OVO NIJE TRENERSKA VRTEŠKA, OVO JE OZBILJAN HAOS: Potpuno SULUD podatak! Srpski superligaš uskoro neće imati koga da zaposli!

Pre manje od četiri i po meseca, Aleksandar Linta je preuzeo Radnik iz Surdulice i tada niko nije ni slutio da će danas taj klub zaposliti četvrtog trenera u sezoni.

Nakon Linte, kratko se na klupi ekipe sa juga Srbije zadržao i Dragan Radojičić, a ništa bolje nije prošao ni Dragan Perišić koji je poslednji u nizu trenera koji je smenjen.

Novi šef stručnog štaba Radnika iz Surdulice je povratnik u ovaj klub, Simo Krunić, saznaje "Mozzart sport".

Krunić pred sobom ima izuzetno težak zadatak pošto su njegovi prethodnici uspeli da skupe tek pet bodova iz 15 utakmica pa je ekipa zakucana za dno tabele.

Linta je vodio klub од 9. juna, do 20. jula i na dve utakmice i zabeležio je dva poraza, Radojičić u Surdulici boravio od 2. avgusta, do 2. septembra i na pet mečeva osvojio je dva boda uz tri izgubljene utakmice, dok je Perišić u klubu bio od 5. septembra, do 20. oktobra i na pet utakmica u prvenstvu je upisao dva remija.

Krunić je vodio Radnik od marta 2017, do juna 2018. godine pre nego što je preuzeo Ćukarički, a u klubu je boravio i u sezoni 2019/20.

