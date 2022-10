KRAJ VELIČANSTVENE KARIJERE Sada i zvanično: Frank Riberi u 39. godini rekao ZBOGOM (VIDEO)

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨ Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨ Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨ Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨ Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE