PARTIZAN IMA SVE U SVOJIM RUKAMA: Crno-beli večeras (21.00) protiv Slovackog za evropsko proleće! OVO JE TIM ZA PROLAZ U 2. FAZU

Par­ti­zan ve­če­ras od 21 čas igra po­sled­nji duel u Li­gi ko­n­fe­re­n­ci­je ove je­se­ni. Pro­ti­v­nik je eki­pa Slo­va­c­kog, ko­ja u Beo­grad sti­že bez teo­re­t­ske šan­se za pro­laz da­lje.

Cr­no-be­li ima­ju sve u svo­jim ru­ka­ma što se ti­če pla­sma­na u na­red­nu fa­zu ta­k­mi­če­nja. Za pr­vo me­sto u gru­pi mo­ra­će da oslu­šku­ju re­zu­l­tat iz Ke­l­na, gde „ja­r­če­vi“ do­če­ku­ju Ni­cu. Ta uta­k­mi­ca je bi­t­na za Par­ti­zan i za slu­čaj da si­tua­ci­ja u Hu­m­skoj ne kre­ne da se ra­zvi­ja po­vo­lj­no po sr­p­ski tim.

foto: Starsport

Ra­ču­ni­ca Par­ti­za­na je ja­sna: po­be­da i re­mi pro­tiv Slo­va­c­kog do­no­se si­gu­ran pro­laz da­lje. Čak i po­raz cr­no-be­lih uz re­mi ili po­raz Ke­l­na do­ne­će Par­ti­za­nu pro­le­će u Evro­pi.

Meč u Hu­m­skoj bi­će odi­gran bez pu­bli­ke, to je­st izos­ta­će stan­da­r­d­na po­dr­ška. UE­FA je još jed­nom iza­šla u su­sret na­šim ti­mo­vi­ma i do­zvo­li­la da se na tri­bi­na­ma na­đu de­ca mla­đa od 14 go­di­na u prat­nji odra­slih. Ta­ko će čak po še­sti put u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na je­dan sr­p­ski tim igra­ti pred ma­li­ša­ni­ma. To je do sa­da bi­la odli­č­na stvar za do­ma­ći fu­d­bal.

Cr­ve­na zve­zda, Par­ti­zan i re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je odi­gra­li su za­jed­no pet me­če­va pred de­com na tri­bi­na­ma i ni­jed­nom ni­su po­ra­že­ni. Ostva­re­ne su če­ti­ri po­be­de i je­dan ne­re­šen re­zu­l­tat.

foto: @starsport

Na­vi­ja­či cr­no-be­lih si­gu­r­no oče­ku­ju na­sta­vak tra­di­ci­je. Upra­vo o ovoj te­mi go­vo­rio je tre­ner Par­ti­za­na Go­r­dan Pe­trić.

- Me­ne kao tre­ne­ra hva­ta ma­la tre­ma što će bi­ti ve­li­ki broj de­ce, njih oko 18.000. Mo­žda će ne­ko od njih pos­ta­ti fu­d­ba­ler Par­ti­za­na, ve­ru­jem da će mno­gi od njih na­vi­ja­ti za naš klub po­sle ovog isku­stva - re­kao je Pe­trić.

Osta­je da se vi­di da li će lju­bav ma­li­ša­na pre­ma klu­bu i nji­ho­va ene­r­gi­ja stvar­ no in­spi­ri­sa­ti igra­če Par­ti­za­na u po­sled­njem evro­p­skom či­nu ove je­se­ni.

Petrić: Česi bez bele zastave Tre­ner Go­r­dan Pe­trić go­vo­rio je o am­bi­ci­ja­ma če­škog ti­ma u ve­če­ra­šnjem duelu. - Ne­će bi­ti la­ka uta­k­mi­ca. Do­la­ze i Če­si sa ci­ljem da po­be­de, u pi­ta­nju je no­vac nji­ma zna­ča­jan za bu­džet, a ko­li­ko su ozbi­lj­no shva­ti­li sve ovo po­ka­zu­je što su mi­nu­log vi­ke­n­da odlo­ži­li meč sa Spar­tom - opre­zan je stra­teg Par­ti­za­na.

Par­ti­zan - Slovacko 21.00 (Are­na P1, RTS 1) Sta­dion : Par­tizana. Ka­pa­ci­tet : 29.775 gle­da­la­ca, Su­di­ja : Pa­vel Ra­č­ko­v­ski (Poljska) Par­ti­zan (4-2-3-1): Po­po­vić - Ži­v­ko­vić, Ma­r­ko­vić, Vu­ja­čić, Urošević - Be­lić, Trao­re - Di­ja­ba­te, Na­t­ho, Me­nig - Go­mes. Tre­ner : Go­r­dan Pe­trić. Slo­va­c­ko (4-3-3): Ngu­jen - To­mić, Ho­f­man, Da­ni­ček, Ka­dlec - Kohut, Ha­vlik, Ka­la­bi­ška - Pe­tr­že­la, Mi­ha­lik, Do­ski. Tre­ner : Mar­tin Sve­dik.

(Kurir sport)